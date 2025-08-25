IU urge al gobierno local a actuar frente al «desmedido incremento» de los alquileres Llamazares pide acelerar la finalización del estudio sobre la incidencia de los pisos turísticos y su impacto en los precios para adoptar medidas

Una de las viviendas en alquiler en Oviedo, donde el precio se disparó un 12,7% en un año.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo urge al gobierno local a actuar frente al «desmedido incremento de los alquileres» en Oviedo, que se ha disparado un 12,7% en el último año, según datos de julio publicados por EL COMERCIO. Unas cifras que reflejan máximos históricos y que dificultan el acceso a la vivienda a los ovetenses.

«Nuestro grupo considera que el encarecimiento de los alquileres y los inmuebles requiere una intervención decidida no solo por parte del Principado de Asturias, que ya ha puesto en marcha medidas en esta materia, sino también del Ayuntamiento de Oviedo», expuso el portavoz, Gaspar Llamazares. Tal y como recordó, dentro del acuerdo alcanzado con el PP este mandato, se ha creado recientemente la Oficina Municipal de Vvienda, «una herramienta que debe servir para dar respuesta a esta grave situación, poniendo en marcha políticas activas de acceso a la vivienda».

Para ello, IU considera prioritario acelerar la finalización del estudio sobre la incidencia de los pisos de uso turístico y su impacto en los precios de los alquileres y de la vivienda en general. Según el acuerdo alcanzado, la Universidad de Oviedo se encargaría de dicho dictamen. «Consideramos que este estudio es imprescindible para impulsar medidas eficaces que frenen la actual situación y favorezcan el alquiler a precios asequibles para la ciudadanía», apunta Llamazares, que insiste en la que la vivienda «no puede seguir siendo tratada como un bien de lujo o de inversión». Es más, alerta de que si no se actúa con urgencia, «amplios sectores de la población se verán afectados y condenados a la precariedad residencial», apuntando a colectivos vulnerables como la juventud y los trabajadores.

Los barrios del centro y el casco histórico son los más afectados, donde el metro cuadrado de alquiler ronda los 10,7 euros al mes.