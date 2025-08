El Principado obligará a los dueños de diez o más viviendas a alquilar las que lleven un año vacías

Las inmobiliarias: a favor de blindar la protección, en contra de las «restricciones»

Katia Domingo. Paloma Ucha

Es una de las cuestiones en las que parece que puede haber más disparidad de opiniones: blindar o no la protección de todas las viviendas protegidas, sean de promoción pública o privada. Desde la Asociación de Inmobiliarias de Asturias lo ven con buenos ojos, porque «esta vivienda tiene que estar destinada siempre a las familias que necesitan una vivienda asequible en alquiler, que no tenemos actualmente para ofrecer», dice Katia Domingo, su presidenta. Lo que ya no ven con tan buenos ojos son las «sanciones y restricciones». «Habría que revisarlas y tendrían que ir acompañadas de otras medidas que favorezcan la construcción y la rehabilitación».

En este sentido, Domingo llama la atención sobre la urgencia de ayudas para la rehabilitación de viviendas de segunda mano, especialmente del parque público.

Y hay algo que además de no gustarles, «asusta» a los empresarios del sector. Se trata del título III de la ley, el de «instrumentos de intervención pública para garantizar el derecho a la vivienda» y que recoge la intervención en las viviendas desocupadas, el derecho de adquisición preferente y la declaración de zonas tensionadas. «Todo esto puede ser perjudicial. Lo que necesitamos es lo contrario, medidas que favorezcan que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas, pero a precios asequibles. Eso solo lo conseguiremos si hay más oferta. Este tipo de medidas pueden asustar».

No es el único colectivo que se ha posicionado sobre la Ley de Vivienda. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias ha lamentado que no se haya tenido en cuenta su experiencia para la elaboración del anteproyecto y lanza una serie de propuestas toda vez que «los recursos de emergencia, como los albergues, están saturados, y las personas que allí están alojadas carecen de alternativa digna, viendo como la grave problemática de vivienda se cronifica. Los desahucios se siguen produciendo sin tener opciones».