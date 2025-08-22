El PSOE pide más participación en el nuevo modelo de políticas sociales de Oviedo Los socialistas ven «con buenos ojos» la llamada al consenso del equipo de gobierno, pero reclaman cambios estructurales

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo apuesta por la llamada al consenso y al acuerdo realizada por la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, para acordar entre todos los partidos del arco político municipal un nuevo modelo de políticas sociales aunque plantean sus exigencias de salida en la posible negociación, según explicaron este viernes el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, y la concejala Marisa Ponga.

Así, los socialistas reclaman la «participación activa» de los usuarios de los servicios sociales y el tercer sector «en la planificación y evaluación» del servicio y la creación de un órgano sectorial en materia de servicios sociales con mecanismos de participación. También la participación en el ámbito interno «para dar voz a los trabajadores de las unidades de trabajo social y desvincular el área de promoción contra la violencia de género de la estructura de servicios sociales.

Fernández Llaneza, en ese sentido, reclamó un «modelo de servicios sociales más justo, más proactivo y con una visión centrada en los derechos porque ya hemos visto muchos recortes y bandazos y se ha limitado mucho el presupuesto».

Llaneza también respondió a preguntas de otros asuntos como si en su opinión el Naranco está preparado para un episodio de incendios como los vividos en media España las últimas semanas. «El Naranco necesita mucha atención al igual que los bosques porque si no se limpia todo ese rastrojo, se transforma en combustible y cuando los bosques no se gestionan, por ejemplo, por el pastoreo, el peligro de incendios es enorme. En el Naranco no hay limpieza de caminos, no se mantiene nada», aseguró.