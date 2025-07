Las trescientas viviendas públicas de La Florida y La Corredoria, en Oviedo, comenzarán a construirse en un año

«Lo que es bueno para Oviedo no tiene signo político», sostiene Canteli

El pacto entre el Partido Popular ovetense y la formación local de Izquierda Unida actúa como una llave de algunas de las puertas del Ejecutivo autonómico para el equipo de gobierno local y viceversa. Un clima de acuerdos que este lunes defendieron a ultranza sus impulsores, a pesar de encontrarse en espacios antagónicos del espectro político. El primero en hacerlo fue el alcalde. Para Canteli, aunque «se habló mucho», «hoy testimoniamos que fue un pacto fructífero para Oviedo; es bueno para Oviedo y lo que es bueno para Oviedo no tiene signo político», aventuró. Así, agradeció al consejero, al director general y a su concejal de Infraestructuras «que hayan hecho posible un entendimiento entre dos partidos que son muy diferentes, porque pensamos muy diferente, pero cuando hubo que pensar en Oviedo, ¡qué rápido nos pusimos de acuerdo!», exclamó. Un pacto que no ha sido poco criticado, reconoció el primer edil, «pero me da lo mismo porque es bueno para Oviedo», reiteró.

Un argumento que hizo propio el consejero al manifestar que «cuando dos gobiernos, aunque sean de distinto signo, tienen voluntad de llegar a acuerdos que posibiliten avanzar en materia, por ejemplo, de vivienda, eso es bueno para el conjunto de la ciudadanía y es lo que nos tiene que importar: buscar aquello que permita llegar a avances en esta legislatura».

Un acuerdo que también ha posibilitado, entre otras cuestiones y asuntos que siguen en la mesa de negociación, la creación de una oficina municipal de vivienda.