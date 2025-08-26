El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El entorno de la plaza de La Escandalera, corazón del anillo interior de la Zona de Bajas Emisiones. Alex Piña

La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo se revisará cada cuatro años para comprobar si cumple los objetivos

El PP rechaza adelantar el calendario de restricciones más severas en caso de que no se logre la mejora prevista de la calidad del aire

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 26 de agosto 2025, 06:31

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, dirigida por el edil José Ramón Prado, ya ha garantizado que, tal y como obliga ... la ley para los municipios de más de 50.000 habitantes, la nueva Zona de Bajas Emisiones de Oviedo estará en funcionamiento el 1 de enero del próximo 2026. Por ahora, el gobierno local se encuentra llevando a cabo las obras de instalación de los diferentes sistemas que le darán forma, como los ochenta lectores de matrículas que controlarán el acceso a los dos anillos y, paralelamente, quemando las diferentes etapas administrativas necesarias para su implantación. La última, la presentación del informe de enmiendas de los grupos de la oposición al proyecto técnico y a la ordenanza reguladora de la ZBE, previo al trámite de aprobación inicial en el Pleno y posterior información pública –en este punto será cuando el resto de ciudadanos puedan remitir al Consistorio sus alegaciones–. El saldo, muy ajustado. El equipo de gobierno del PP tan solo ha estimado tres de las casi una veintena de aportaciones que habían realizado el PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y la enmienda a la totalidad de Vox, que, lógicamente, no ha prosperado.

