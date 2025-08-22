El Ayuntamiento de Oviedo inicia la instalación de ochenta cámaras en la futura Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha puesto en marcha la instalación de las ochenta cámaras que controlarán el acceso a la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ... y cuya misión principal será la de leer las matrículas de los coches que entren en la zona a partir del 1 de enero de 2026, con el fin de conocer qué vehículos cumplen con la normativas y cuáles no. Las primeras instalaciones se realizan en la actualidad en la calle de Santa Susana y Arzobispo Guisasola, entre otras, según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, aunque la colocación de cámaras y advertencias continuará durante todos los meses que quedan de año para entrar en servicio con la primera jornada del próximo. Es la fecha tope que da la Unión Europea para que comience a funcionar.

«Es una imposición que no hace la UE y que nosotros tenemos y vamos a implantar aunque queremos que sea lo más liviana posible para los ovetenses, pero siempre buscando los objetivos de mejora ambiental», explicó Prado.

La Zona de Bajas Emisiones estará compuesta por dos anillos. Uno primero en cuyo interior quedará enclavada la zona más comercial y turística del centro de la ciudad, abarcando gran parte de las calles con prioridad peatonal del casco histórico. Es allí donde se quiere crear lo que el alcalde, Alfredo Canteli, denomina 'la gran plaza de Oviedo', permitiendo la unión de La Escandalera con el paseo de los Álamos. Los accesos al aparcamiento, por su parte, se alejarán ubicándose en la calle Marqués de Santa Cruz y la plaza del Carbayón, y esta última junto a Cabo Noval ejercerán de límite para los coches contaminantes.

El segundo anillo, denominado exterior, estará limitado por las rondas de penetración a la ciudad. En ambos anillos se instalarán Ochenta cámaras de lecturas de matrículas. Casi medio centenar (48) de ellas, según recoge el proyecto, se ubicarán en los puntos de acceso a la Zona de Bajas Emisiones; también se renovarán seis de las cámaras ya instaladas para controlar el tránsito de vehículos por las calles peatonales y a este último listado se añadirá otras doce. Asimismo, se colocarán dos sistemas de captura de imagen en los accesos a los cinco aparcamientos –Longoria Carbajal, La Escandalera, San Miguel y los dos de Llamaquique– que hay en el centro de la ciudad y 21 cámaras más en las entradas. El centenar se alcanzará con tres dispositivos más de control de tráfico en la recta de Colloto, en la avenida de Europa y en Las Campas, según informa en la documentación.

La calidad de las cámaras viene marcada por que sean capaces de leer las matrículas traseras bien sean de vehículos pertenecientes a la UE así como de los países fronterizos y la imagen será de calidad para «captar la evidencia del lugar».

Otro de los requisitos es que tengan una capacidad de almacenamiento de, al menos, 200.000 imágenes y deberá detectar coches que circulen desde los 0 hasta los 200 kilómetros por hora.

Toda la información

En caso de que se haya cometido una infracción, se generará de forma automática un fichero donde se incluirá la fecha y hora de la captura, la localización del punto de control, la matrícula capturada y el código de control. Su ubicación, además, está clara. Se instalarán en infraestructuras existentes como columnas, postes de alumbrado, banderolas, pórticos a una altura de entre «cuatro y cinco metros».

En cada uno de los puntos de acceso a la Zona de Bajas Emisiones habrá señales para indicar las restricciones como ya pasa, por ejemplo, en Madrid; y se prevé la instalación de veinte nuevos paneles luminosos para informar «de múltiples aspectos a la ciudadanía».

Otra de las novedades pasa por la puesta en marcha de un centro inteligente de movilidad que se ubica en la comisaría de la Policía Local de Rubín, donde ya se han realizado obras de adecuación. Se han reservado y ejecutado diferentes partidas presupuestarias para la ampliación y adecuación de las salas técnicas, control de tráfico y de seguridad.