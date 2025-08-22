El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Varios operarios de Parques y Jardines podan los árboles de Arzobispo Guisasola con las marcas para las instalaciones de cámaras en el suelo. Mario Rojas

El Ayuntamiento de Oviedo inicia la instalación de ochenta cámaras en la futura Zona de Bajas Emisiones

El aparataje, que ya se puede observar en Santa Susana o Arzobispo Guisasola, servirá para controlar las matrículas de los vehículos

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:08

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha puesto en marcha la instalación de las ochenta cámaras que controlarán el acceso a la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ... y cuya misión principal será la de leer las matrículas de los coches que entren en la zona a partir del 1 de enero de 2026, con el fin de conocer qué vehículos cumplen con la normativas y cuáles no. Las primeras instalaciones se realizan en la actualidad en la calle de Santa Susana y Arzobispo Guisasola, entre otras, según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, aunque la colocación de cámaras y advertencias continuará durante todos los meses que quedan de año para entrar en servicio con la primera jornada del próximo. Es la fecha tope que da la Unión Europea para que comience a funcionar.

