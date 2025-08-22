Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking

La regulación para entrar dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del 1 de enero afectará a los vehículos sin distintivo ambiental ... o con categoría que verán limitado el acceso en 2026 al anillo interior y a partir de 2028 también al anillo exterior. A pesar de esa prohibición que implanta la regularización de la zona por parte de la Unión Europea (UE), el Ayuntamiento en su intento de hacer «lo más dulce posible» la medida para los conductores (Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, dixit) se plantea «que los vehículos sin distintivo puedan seguir accediendo más allá de 2028 siempre que estaciones en un aparcamiento de uso público –como el de La Escandalera o el futuro del Campillín–, o bien se encuentren incluidos en el grupo de los exentos», es decir, residentes, comerciantes, personas con movilidad reducida y taxis y autobuses.

Aún así, de momento esto son medidas apriorísticas porque la situación no será oficial hasta que no termine el proceso de información pública, tanto del proyecto como de la ordenanza, con lo que la situación podría sufrir modificaciones aunque en este sentido no lo parece porque el equipo de gobierno está por la labor de dulcificar el acceso a la Zona de Bajas Emisiones para los ovetenses y visitantes.

Según los informes que maneja la Concejalía de Seguridad Ciudadana, en manos de José Ramón Prado, la regulación de la ZBE está diseñada con un «enfoque progresivo y adaptativo» de manera que «la población disponga del tiempo necesario para ajustarse a las nuevas condiciones de acceso». Esta implantación gradual «permite minimizar el impacto sobre la movilidad de los ovetenses, la actividad económica y el comercio local, facilitando una transición ordenada hacia un modelo de movilidad sostenible. El objetivo es cumplir los umbrales de concentración contaminantes atmosféricos establecidos por la Comisión Europea para 2030, garantizando una mejora real en la calidad del aire sin generar disrupciones innecesarias en la vida urbana».

La Zona de Bajas Emisiones se distribuirá en dos anillos, interior y exterior. El anillo interior estará delimitado por las vías Adelantado de La Florida, Postigo Bajo, Padre Suárez, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría hasta doctor Casal, Melquiades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chávarri hasta la plaza de la Cruz Roja donde se cierra el anillo al volver hacia Adelantado de la Florida.

En cuanto al anillo exterior tiene mucho que ver su composición con las habituales rondas exteriores de la ciudad. Así, los límites terminan en General Elorza, Adelantado de la Florida (aquí se unen los dos anillos), Ronda Sur, Muñoz Degraín, González Besada, Padre Vinjoy, Hermanos Pidal, Real Oviedo, Independencia y la avenida de Santander hasta la propia General Elorza. Las calles antes nombradas, que delimitan los contornos del segundo anillo, no estarán incluidas dentro de la regulación.

Campaña de comunicación

Seguridad Ciudadana ha diseñado un plan de marketing y comunicación para informar a los ovetenses sobre lo que es y cuál es el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones con dos lemas principales con el 'skyline' de la ciudad debajo: 'Zona de Bajas Emisiones. Oviedo, la ciudad que respiras' y uno segundo que será 'Oviedo más viva. Zona de Bajas Emisiones'. La intención municipal es realizar una campaña de cartelería y anuncios en mupis y laterales de autobuses, entre otros lugares, para dar cuenta de la ZBE. Los dos lemas irán unidos a un logo en el que se podrán observar los perfiles del Sagrado Corazón del Naranco, la Catedral, Palacio de Calatrava o el Ayuntamiento.

Además, se instalarán sistemas de control que incluyen cámaras de lectura de matrículas (sistema LPR), paneles informativos, equipos de comunicaciones, sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos, así como el software de gestión necesario para la identificación automática de vehículos según su distintivo ambiental. Estos equipamientos permitirán regular el acceso a la ZBE «de forma eficiente, garantizando el cumplimiento de la regulación establecida», según un informe realizado por la propia Concejalía de Seguridad Ciudadana.

El citado documento explica que la futura ZBE tendrá como principales objetivos reducir la contaminación atmosférica y acústica, mejorando así la calidad de vida de residentes y visitantes; fomentar el uso de medios de transporte sostenibles como la bicicleta, los desplazamientos a pie y el transporte público colectivo; disminuir el tráfico rodado en determinadas zonas, lo que permitirá recuperar espacio para el peatón y mejorar la salud vial, e incentivar la renovación del parque automovilístico, apostando por vehículos más eficientes y menos contaminantes.