El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking

El grupo de los vehículos exentos lo completan los comerciantes, residentes, personas con movilidad reducida, taxis y autobuses urbanos

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:36

La regulación para entrar dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del 1 de enero afectará a los vehículos sin distintivo ambiental ... o con categoría que verán limitado el acceso en 2026 al anillo interior y a partir de 2028 también al anillo exterior. A pesar de esa prohibición que implanta la regularización de la zona por parte de la Unión Europea (UE), el Ayuntamiento en su intento de hacer «lo más dulce posible» la medida para los conductores (Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, dixit) se plantea «que los vehículos sin distintivo puedan seguir accediendo más allá de 2028 siempre que estaciones en un aparcamiento de uso público –como el de La Escandalera o el futuro del Campillín–, o bien se encuentren incluidos en el grupo de los exentos», es decir, residentes, comerciantes, personas con movilidad reducida y taxis y autobuses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  3. 3 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  4. 4 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  5. 5

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  6. 6 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  7. 7 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  8. 8 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  9. 9 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Oviedo inicia la instalación de ochenta cámaras en la futura Zona de Bajas Emisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking

Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking