El PSOE critica la «casi nula» ejecución del Plan de Excelencia Turística de Oviedo Jorge García Monsalve asegura que existe «un riesgo real» de que el concejo pierda las ayudas europeas que ascienden a 2,1 millones

Rafael Francés Oviedo Domingo, 5 de octubre 2025, 19:05

El concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge García Monsalve alertó ayer de la «casi nula» ejecución del Plan de Excelencia Turística, financiado con fondos europeos, y advirtió del «riesgo real de que la ciudad pierda parte de esas ayudas» si el Gobierno que lidera Alfredo Canteli no acelera su ejecución antes del 30 de junio del próximo año, fecha límite para justificar las inversiones.

«Tras preguntar en la comisión correspondiente, el concejal de Hostelería y Turismo nos ha asegurado que van a acelerar, pero la realidad es que, a nueve meses de que venza el plazo, solo han sido capaces de gastar 30.000 euros de los 2,1 millones de euros que ingresó el ministerio al Ayuntamiento el 17 de abril de 2024», explicó el edil socialista.

García Monsalve señaló que el equipo de gobierno «ha tardado un año y medio en contratar la gerencia del plan», externalizada el mes pasado, y las actuaciones previstas en el documento siguen sin iniciarse o están en una fase muy preliminar, pese a que el Ayuntamiento dispone desde hace tiempo de los recursos necesarios.

Advirtió además que no sería la primera vez que el gobierno de Canteli pierde fondos europeos: «Ya hemos visto cómo la falta de planificación y de gestión del PP ha supuesto la pérdida de 10 millones en otros programas financiados con fondos europeos», subrayó.

«El equipo de gobierno de Canteli acostumbra a sacar pecho cuando consigue financiación europea, pero estaría mucho mejor que dejase las celebraciones para cuando complete un programa con éxito», acusó, recordando que Canteli dejó sin gastar 4,3 millones de los fondos Edusi o «tuvo que devolver con intereses los 2,4 millones para la reforma de El Fontán».