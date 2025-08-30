El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos peregrinos, con las mochilas a sus espaldas, sacan una foto a la credencial que acredita su paso por la Catedral de San Salvador. MARIO ROJAS

«Oviedo ha reforzado este verano su condición de destino de referencia para los turistas»

El concejal de Turismo anticipa una proyección nacional e internacional de la ciudad cada vez mayor tras un verano con enorme afluencia

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:24

La capital asturiana –aún pendiente de septiembre– ha cerrado un verano excepcional, consolidándose como uno de los destinos nacionales con mayor proyección y atractivo turístico. ... Solo basta con ver las calles llenas: Oviedo ha experimentado un crecimiento sin precedentes en búsquedas y afluencia de visitantes, proyectando una imagen de excelencia que fortalece su marca turística. Según una encuesta de eDreams realizada a nivel nacional, Oviedo se alzó como el destino español con el mayor crecimiento en búsquedas por parte de viajeros este verano, con un asombroso aumento del 25% frente al año anterior (2024) y un espectacular 86% en comparación con 2022. Este incremento se ha traducido directamente en una mayor afluencia turística, reflejando el éxito de la estrategia de posicionamiento de la ciudad.

