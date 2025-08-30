«Oviedo ha reforzado este verano su condición de destino de referencia para los turistas»

La capital asturiana –aún pendiente de septiembre– ha cerrado un verano excepcional, consolidándose como uno de los destinos nacionales con mayor proyección y atractivo turístico. ... Solo basta con ver las calles llenas: Oviedo ha experimentado un crecimiento sin precedentes en búsquedas y afluencia de visitantes, proyectando una imagen de excelencia que fortalece su marca turística. Según una encuesta de eDreams realizada a nivel nacional, Oviedo se alzó como el destino español con el mayor crecimiento en búsquedas por parte de viajeros este verano, con un asombroso aumento del 25% frente al año anterior (2024) y un espectacular 86% en comparación con 2022. Este incremento se ha traducido directamente en una mayor afluencia turística, reflejando el éxito de la estrategia de posicionamiento de la ciudad.

El concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, subraya que este auge se da en un contexto de transformación del sector, con el aumento de las viviendas de uso turístico y la evolución de las demandas de los viajeros. «Oviedo ha reforzado este verano su condición de destino de referencia, registrando un notable incremento en el interés de los viajeros nacionales y consolidando su posicionamiento como ciudad cultural, patrimonial y gastronómica», afirma. El clima amable, la hospitalidad ovetense y la alta calidad de su oferta. enumera, han sido factores determinantes para situar a la ciudad entre los destinos con mayor crecimiento.

Quintana destaca también la diversificación de propuestas culturales y musicales, junto con la vitalidad de la programación gastronómica y la intensa promoción realizada desde el área municipal, como elementos clave para enriquecer la experiencia del visitante. «La capital asturiana ha sabido diferenciarse como un destino sostenible, atractivo y de calidad, capaz de ofrecer alternativas únicas que complementan la oferta del conjunto de Asturias», añade el concejal.

Este balance positivo, según Quintana, confirma la solidez del proyecto turístico de Oviedo y «anticipa una proyección nacional e internacional cada vez mayor». Además, refuerza la consolidación de la marca 'Oviedo, Origen del Camino' como una seña de identidad fundamental de la ciudad.

En el Bulevar

Desde el corazón de la sidra, Pedro Caramés, al frente de la asociación de hosteleros de Gascona, corrobora el excelente periodo estival, a falta de la recta final con San Mateo. «La valoración del verano es buena. Julio fue bueno y agosto muy bueno, todavía mejor porque estaba nublado», explica Caramés. Curiosamente, observa una relación inversa entre el tiempo y la afluencia: «Va inversamente proporcional el tiempo, la costa y Gascona; en agosto estuvo con mucha gente. Malos días son días buenos para Oviedo».

Caramés señala un crecimiento notable en el servicio de comidas, aunque percibieron un ligero descenso en las cenas y un adelanto significativo en los horarios. «A las ocho estaba todo lleno y a las once, que es una hora de locales de salir a cenar en invierno, prácticamente estábamos vacíos», detalla. Este cambio de hábito, donde muchos clientes se llevaban la comida sobrante, sugiere que los turistas se hospedaban en apartamentos y gestionaban sus propias cenas. La valoración general de Caramés es «muy buena», y se muestran optimistas de cara a septiembre, que «pinta bien». Este cambio en los hábitos de consumo nocturno refleja la tendencia de los turistas a buscar experiencias más flexibles y a menudo ligadas al alojamiento turístico.

Ana Posada, presidenta de los Guías Turísticos de Asturias, también comparte un balance positivo: «El verano para mí ha ido bien, sí que aún falta septiembre que suele ser muy buen mes y ayudan los vuelos internacionales y los cruceros de los que recibimos mucho turista».

El objetivo es consolidar por tercer año al consecutivo, y superar si se puede, el millón de pernoctaciones este 2025.