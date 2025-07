Asturias, potencia turística del norte de España

Las viviendas de uso turístico destacan la relación «constructiva» con el Principado

La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia (Casocia) se reunión con la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, para hablar sobre la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en Asturias. Y, como era previsible, se evidenciaron numerosos puntos de desacuerdo, sobre todo en lo que el desarrollo de esa regulación se trata. No obstante, desde Casocia se ha valorado muy positivamente el «clima constructivo» por parte de la Viceconsejería, que permitió a esa asociación exponer con claridad y firmeza las preocupaciones del colectivo. «Hemos detectado una actitud abierta al diálogo y aunque aún queda mucho camino por recorrer, valoramos positivamente que se haya producido este primer paso», afirmó Iván Rodríguez, presidente de Casocia.

En la reunión, la asociación mostró su rechazo frontal al decreto que prepara el Principado para regular los alojamientos turísticos gestionados por particulares. Y como cabía de esperar no ha habido acuerdo, puesto que el Gobierno regional mantiene su hoja de ruta, comprometida con la Mesa de Turismo de Fade. Tal y como adelantó EL COMERCIO, la Mesa, en la que están presentes casi el 100% de los empresarios turísticos, ha reiterado al Principado la necesidad de regular la oferta particular «porque no compite en igualdad de condiciones con la profesional».

En el borrador que se está elaborando, no solo vuelve a marcarse como obligación el permiso de la comunidad de vecinos para poder poner en el mercado turístico una vivienda, sino que fija medidas, número máximo y mínimo de plazas, además de novedades, como un medidor de ruidos.