El PSOE denuncia una «falsa congelación» de las tasas municipales de Oviedo Su portavoz municipal, Carlos Fernández Llaneza, acusa al PP de «engañar a los vecinos» tras «la mayor subida fiscal de la historia»

Susana Neira Oviedo Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

«Quienes aprobaron la mayor subida fiscal de la historia de Oviedo el año pasado, venden ahora una falsa congelación». Así de contundente se muestra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, al valorar el nuevo proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 aprobado esta semana por la junta de gobierno ovetense. Para el socialista, hablar de una congelación generalizada, a excepción del alcantarillado, es un «intento del gobierno de Alfredo Canteli de disfrazar como un éxito lo que en realidad es propaganda fiscal y falta de gestión».

Fernández Llaneza apunta que «lo que la concejala de Economía, Leticia González, insiste en llamar congelación generalizada de impuestos y tasas esconde en realidad que el IBI ha subido un 7,5% en los dos últimos años; el agua y el alcantarillado un 12 y un incremento del 80% en la tasa de basura».

A través de una nota de prensa, reitera que las ordenanzas fiscales para este 2025 ya supusieron «la mayor subida de impuestos de la historia» y que «engañar ahora a los vecinos», cuando comienzan a recibir en sus casas los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para su abono, «debería de causar al menos sonrojo» a la popular.

En cuanto a la subida de la tasa por recogida de basuras, por la que la popular acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «atraco fiscal», el PSOE explica que el Ayuntamiento tenía otras fórmulas para aliviarla a los ovetenses. «Fue la decisión del equipo de Canteli la que trasladó todo el coste del servicio a la ciudadanía, sin medidas compensatorias ni políticas de reciclaje». Por tanto, Fernández Llaneza dice que el PP «en lugar de ofrecer soluciones, ofrece confrontación partidista y propaganda hueca». Los socialistas adelantan que presentarán enmiendas a la ordenanza para proponer bajadas.