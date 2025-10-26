El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Apartamentos turísticos en la plaza de Riego. Alex Piña
Vivienda

El PSOE exige al PP que limite la expansión de las Viviendas de Uso Turístico en Oviedo

«La expansión sin control de las VUT está alterando el equilibrio social y residencial de Oviedo, encareciendo la vivienda y expulsando a la población de los barrios tradicionales», denuncia el concejal Juan Álvarez

E. C.

Oviedo

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:33

Comenta

El concejal Juan Álvarez (PSOE) ha presentado una proposición ante la próxima comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo para «instar al equipo de ... gobierno (PP) a poner límites a la proliferación de Viviendas de Uso Turístico en función de la presión turística sobre cada barrio». El edil pide tomar como ejemplo a «las ciudades que ya han sufrido este problema antes» e intervenir «para poder anticipar sus peores efectos». En sus palabras, «la expansión sin control de las VUT está alterando el equilibrio social y residencial de Oviedo, encareciendo la vivienda y expulsando a la población de los barrios tradicionales».

