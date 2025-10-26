El PSOE exige al PP que limite la expansión de las Viviendas de Uso Turístico en Oviedo

El concejal Juan Álvarez (PSOE) ha presentado una proposición ante la próxima comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo para «instar al equipo de ... gobierno (PP) a poner límites a la proliferación de Viviendas de Uso Turístico en función de la presión turística sobre cada barrio». El edil pide tomar como ejemplo a «las ciudades que ya han sufrido este problema antes» e intervenir «para poder anticipar sus peores efectos». En sus palabras, «la expansión sin control de las VUT está alterando el equilibrio social y residencial de Oviedo, encareciendo la vivienda y expulsando a la población de los barrios tradicionales».

«El caso más sangrante es el del Antiguo, donde hay cuatro plazas de alojamiento turístico por cada diez residentes, pero el centro también tiene problemas», expuso Álvarez este domingo a través de una nota de prensa.

Por ello, el PSOE ha planteado «una graduación de medidas según el nivel de saturación turística similar al que ya funciona en Sevilla y otras ciudades: cuando haya más del 7% de VUT sobre el parque residencial en un barrio se propone la prohibición de nuevas licencias para pisos turísticos; entre el 5% y el 7%, solo se permitiría un crecimiento limitado y estrictamente controlado; y en los barrios con menos del 5%, no existirían barreras a la posibilidad de nuevos permisos».

Álvarez exigió, además, que el Ayuntamiento «juegue un papel en el mercado de la vivienda, que es hoy el principal problema de la ciudadanía», y mostró su disconformidad con la negativa del equipo de gobierno a adquirir el edificio de San Antonio.