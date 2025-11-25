PSOE e IU alaban el acuerdo alcanzado con el PP en Oviedo sobre el modelo de servicios sociales
El socialista Fernández Llaneza asegura que «hemos sabido reconducir la situación con el equipo de gobierno y eso siempre es positivo»
Oviedo
Martes, 25 de noviembre 2025, 21:57
El PSOE e IU–Convocatoria por Oviedo mostraron este martes su satisfacción por el consenso y el acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno ... para la puesta en marcha del nuevo modelo de Servicios Sociales en Oviedo, «un documento que también incorpora elementos esenciales de participación ciudadana y que ha ido sumando el apoyo de diversas fuerzas políticas, como el PSOE y el PP, a lo largo del proceso», según la concejala de IU, Cristina Pontón.
«Tras las malas formas con las que planteó la negociación el equipo de gobierno, tanto el PP como el PSOE hemos sabido reconducir la situación y eso siempre es positivo», valoró el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza. «Nos hemos reunido casi hasta el último minuto con la Concejalía para avanzar y poder incluir, antes de la comisión de esta mañana, algunas de nuestras prioridades en el documento», señaló el portavoz socialista.
«Estamos satisfechos porque creemos que el consenso es positivo y que el modelo tiene que ser lo suficientemente amplio para que todas las formaciones nos sintamos cómodas», afirmó Fernández Llaneza. Y añadió: «Espero que los acuerdos sean posibles en el futuro, pero siempre sobre una base real y mesurable».
Por su parte, Cristina Pontón arrimó el ascua a su sardina y aseveró que «este acuerdo es posible, entre otros factores, gracias al pacto presupuestario firmado por nuestro grupo con el equipo de gobierno municipal para los Presupuestos de 2025, que incluía como compromiso prioritario avanzar hacia un sistema de Servicios Sociales más justo, próximo y eficiente».
