El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Ayuntamiento de Oviedo. Alex Piña
Pacto muncipal en Oviedo

PSOE e IU alaban el acuerdo alcanzado con el PP en Oviedo sobre el modelo de servicios sociales

El socialista Fernández Llaneza asegura que «hemos sabido reconducir la situación con el equipo de gobierno y eso siempre es positivo»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:57

Comenta

El PSOE e IU–Convocatoria por Oviedo mostraron este martes su satisfacción por el consenso y el acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno ... para la puesta en marcha del nuevo modelo de Servicios Sociales en Oviedo, «un documento que también incorpora elementos esenciales de participación ciudadana y que ha ido sumando el apoyo de diversas fuerzas políticas, como el PSOE y el PP, a lo largo del proceso», según la concejala de IU, Cristina Pontón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  7. 7 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  8. 8 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  10. 10 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio PSOE e IU alaban el acuerdo alcanzado con el PP en Oviedo sobre el modelo de servicios sociales

PSOE e IU alaban el acuerdo alcanzado con el PP en Oviedo sobre el modelo de servicios sociales