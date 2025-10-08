El PSOE pone «líneas rojas» al Plan de Movilidad de Oviedo

Tras alegar al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), redactado por el gobierno local de Oviedo, el Grupo Municipal Socialista ha hecho pública ... su voluntad «de llegar a un acuerdo pero siempre bajo tres líneas rojas perfectamente definidas, porque este es un asunto que no compete a un solo equipo de gobierno y sí al futuro». Estas líneas rojas son la Ronda Norte y los aparcamientos subterráneos de La Escandalera y El Campillín, el primero como ampliación y el segundo como obra nueva.

Las razones de la postura socialista las explicaron este miércoles en la sala de prensa el portavoz, Carlos Fernández Llaneza, y el edil Juan Álvarez Areces. El primero aseguró que el Plan de Movilidad presentado por el equipo de gobierno «tiene cosas que compartimos y nos parecen interesantes, con un buen diagnóstico, pero no creemos que sea el plan que realmente responde a las necesidades reales de Oviedo».

Con detalle, los socialistas rechazaron la Ronda Norte «en la que no cree ni el proyecto ni la ciudadanía» y los aparcamientos subterráneos de la Escandalera y El Campillín, que «desvirtúan totalmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y que vienen a comprometer el éxito de una Zona de Bajas Emisiones que tampoco es una zona en la que se crea porque el objetivo de reducir un 20% las emisiones por el tráfico no se va a poder cumplir», sostuvieron, con el proyecto.

Alegaciones

Álvarez desgranó las propuestas y alegaciones que el PSOE propone al Plan de Movilidad sobre temas concretos. Así, habló sobre las calles escolares para «hacer los entornos escolares más seguros y pacificados», ofreció la creación de un cinturón verde entre el HUCA antiguo y el nuevo, pues «queremos que una esos núcleos para que sea la columna vertebral de otro tipo de movilidad en la ciudad, que está esbozado en el Plan de Movilidad pero no está delimitado ni qué características debería tener», y nombró «otro corredor verde cultural por donde circula el Camino de Santiago Primitivo, un verdadero eje transversal que cubra parte del camino».