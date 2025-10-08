El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El PSOE pone «líneas rojas» al Plan de Movilidad de Oviedo

Los socialistas ofrecen acuerdos al equipo de gobierno si excluyen la Ronda Norte y los parkings de El Campillín y La Escandalera

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:05

Tras alegar al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), redactado por el gobierno local de Oviedo, el Grupo Municipal Socialista ha hecho pública ... su voluntad «de llegar a un acuerdo pero siempre bajo tres líneas rojas perfectamente definidas, porque este es un asunto que no compete a un solo equipo de gobierno y sí al futuro». Estas líneas rojas son la Ronda Norte y los aparcamientos subterráneos de La Escandalera y El Campillín, el primero como ampliación y el segundo como obra nueva.

