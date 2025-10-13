El PSOE de Oviedo advierte de las quejas hacia la ayuda a domicilio en la zona rural La edil Marisa Ponga exige explicaciones a Políticas Sociales y un mayor control del servicio por parte del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado la comparecencia de la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, para que explique la situación del servicio de ayuda a domicilio en la zona rural tras «las numerosas quejas recibidas desde que la empresa Azvase asumió su gestión el pasado mes de mayo».

En una nota de prensa, la socialista Marisa Ponga ha explicado que las reclamaciones presentadas por usuarios y familiares se deben principalmente «a los constantes cambios en los horarios y en el personal que las atiende», modificaciones que se están realizando sin previo aviso, dijo. «Estamos hablando de un servicio que atiende a personas vulnerables. No se puede permitir que la rentabilidad económica se imponga sobre la calidad y la estabilidad en la atención», abundó.

El servicio de Ayuda a Domicilio en la zona rural tiene «unas características específicas que requieren una gestión diferenciada respecto al urbano», advirtió la edil, para quien la situación actual provoca perjuicios a usuarios y familias, que, además, «aseguran no haber obtenido una respuesta satisfactoria por parte de los servicios sociales municipales, pese a haber trasladado sus reclamaciones».

Considera necesario que el Ayuntamiento actúe con urgencia, refuerce el control y la supervisión del contrato y adopte las medidas necesarias para garantizar una atención de calidad. «No es una situación nueva, las quejas son constantes desde mayo», insistió la edil Marisa Ponga.