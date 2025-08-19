El PSOE de Oviedo critica la falta de accesibilidad del nuevo puente de Tudela Agüeria El concejal Juan Álvarez denuncia que faltan aceras, pasos peatonales y elementos de seguridad en la infraestructura

A. Arce Oviedo Martes, 19 de agosto 2025, 19:08

Juan Álvarez Areces, concejal del PSOE de Oviedo, advirtió este martes de «graves deficiencias» en las obras del nuevo puente sobre el río Nalón, que conecta Tudela Agüeria con Quintaniella y el polígono industrial de Olloniego. Tras varias paralizaciones, denunció, el proyecto, aún en ejecución, «no contempla aceras ni pasos peatonales, lo que deja a la ciudadanía, en particular a las personas con problemas de movilidad, sin una vía segura para cruzar el río entre Quintaniella y Agüeria».

Así, calificó como «inconcebible» que una infraestructura «financiada con fondos de todos se ejecute sin garantizar la accesibilidad universal ni la seguridad de las personas». Es por ello que llevará ante la próxima Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos una proposición para que el Ayuntamiento actúe de inmediato y corrija las deficiencias detectadas en este proyecto.

En ese sentido, Álvarez solicitó la redacción de un informe técnico independiente que evalúe la accesibilidad de la estructura de acuerdo con la normativa vigente y que este documento sirva de base para incorporar las medidas necesarias, tales como aceras, pasos peatonales y elementos de seguridad vial, que permitan el uso del puente en condiciones de seguridad para los peatones.

«Hace ya más de una década que el puente quedó cerrado al tráfico. Después de este tiempo, lo que no se merecen los vecinos del entorno es una estructura que no tenga en cuenta sus necesidades», manifestó, al tiempo que destacó que el rediseño de la estructura ha generado problemas de evacuación de las aguas.