El PSOE de Oviedo denuncia que las ayudas a los jóvenes deportistas «llevan congeladas desde 2019»

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara calificó este sábado como «sonrojante» el hecho de que la concejalía ... de Deportes «presuma de haber aumentado las ayudas a los jóvenes deportistas hasta los 26.000 euros» cuando, a su juicio, la realidad es que «estas ayudas llevan congeladas en ese importe desde 2019». La única diferencia, manifestó, es que «tras años negándose a actualizarlas; el año pasado, encima, las recortaron hasta los 19.000 euros».

«Este es un ejemplo perfecto de la propaganda y las medias verdades de la gestión de este equipo de gobierno», criticó la edil, para insistir a renglón seguido que desde 2019 los costes asociados a la práctica deportiva se han incrementado notablemente, mientras las subvenciones municipales permanecen invariables.

Esta falta de actualización, continuó, «ha reducido su capacidad real de apoyo, justo cuando las familias afrontan un mayor esfuerzo económico para sostener la actividad deportiva de sus hijas e hijos». El PSOE, en ese sentido, ve incomprensible que el Gobierno local haya destinado más de 139.000 euros a que Oviedo sea designada por la entidad Aces Europa, junto a otras seis poblaciones españolas, como Ciudad Europea del Deporte 2026, mientras mantiene congeladas las principales líneas de ayuda al deporte base.

Así, según Sánchez Santa Bárbara, «si de verdad queremos fomentar el deporte y cuidar a quienes lo hacen posible, debemos invertir en ellos y ellas, no en campañas de imagen». Es por ello que su grupo ha registrado una proposición para aumentar la partida actual de las subvenciones para jóvenes deportistas con el objetivo de adaptarla a los costes reales y beneficiar a más deportistas ovetenses.