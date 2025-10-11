El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la candidaturam de Oviedo a Ciudad Europea del Deporte 2026 en el Palacio. Mario Rojas

El PSOE de Oviedo denuncia que las ayudas a los jóvenes deportistas «llevan congeladas desde 2019»

Natalia Sánchez Santa Bárbara acusa al equipo de gobierno del PP de decir «medias verdades» tras el anuncio del aumento de las partidas hasta los 26.000 euros

E. C.

Oviedo

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:20

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara calificó este sábado como «sonrojante» el hecho de que la concejalía ... de Deportes «presuma de haber aumentado las ayudas a los jóvenes deportistas hasta los 26.000 euros» cuando, a su juicio, la realidad es que «estas ayudas llevan congeladas en ese importe desde 2019». La única diferencia, manifestó, es que «tras años negándose a actualizarlas; el año pasado, encima, las recortaron hasta los 19.000 euros».

