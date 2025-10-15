El PSOE de Oviedo pide al Estado más presupuesto para la Ópera Remite al resto de grupos una declaración institucional para exigir un mayor apoyo ante «el agravio comparativo» con otras ciudades

El Grupo Municipal Socialista ha remitido al resto de grupos políticos municipales una declaración institucional para recabar su apoyo y exigir de manera conjunta al Gobierno central más presupuesto para la Ópera de Oviedo al entender que existe un «agravio comparativo» con otras ciudades.

«Es una institución relevante, señera y emblemática en Oviedo y es importante actualizar la partida por una clara y evidente situación de desigualdad frente a otras ciudades», justificó el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza. Junto al edil Javier Ballina presentó esta iniciativa, que persigue lograr un aumento en la subvención a la Fundación Ópera de Oviedo a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem). La tradición lírica es «indiscutible», se remonta al siglo XVII, y es importante apoyarla, insistió Llaneza. Todo en el contexto en el que Oviedo pugna por conseguir el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.

Ballina, por su parte, puso el foco en la disminución de la contribución económica del Estado a la Ópera de Oviedo, un descenso que se remonta al año 2009. A día de hoy percibe 500.000 euros anuales, una cifra inferior a los 900.000 euros que llegó a recibir hace dieciséis años. Es precisamente este último montante el que el PSOE local se propone alcanzar nuevamente para 2026. El edil afirmó que aunque la aportación estatal ha iniciado una senda de recuperación desde 2014, cuando tocó fondo con apenas 235.000 euros, es urgente proporcionar un impulso financiero más robusto: «No es la recuperación que merece la entidad».

