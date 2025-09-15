El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La marquesina de la Fábrica de Gas, con la chimenea y el depósito delante. Mario Rojas
Pulso político en Oviedo

El PSOE de Oviedo reclama al equipo de gobierno que defienda la marquesina de la Fábrica de Gas

Los concejales Juan Álvarez y Javier Ballina claman contra el intento de Gingko «de aumentar la edificabilidad a costa del patrimonio industrial»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:27

El Grupo Municipal Socialista ha elevado una proposición al equipo de gobierno de Oviedo para que rechace expresamente cualquier modificación del planeamiento urbanístico vigente ... en el ámbito de la antigua Fábrica de Gas que implique un aumento de edificabilidad como consecuencia de la pérdida de la marquesina protegida, según aseguraron los concejales socialistas Juan Álvarez y Javier Ballina. Además, reclamaron también al Ayuntamiento que defienda y preserve el patrimonio cultural e industrial de Oviedo, en especial la marquesina de Ildefonso Sánchez del Río, como parte esencial de su identidad y como una de las bases estratégicas de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031.

