El PSOE de Oviedo reclama al equipo de gobierno que defienda la marquesina de la Fábrica de Gas

El Grupo Municipal Socialista ha elevado una proposición al equipo de gobierno de Oviedo para que rechace expresamente cualquier modificación del planeamiento urbanístico vigente ... en el ámbito de la antigua Fábrica de Gas que implique un aumento de edificabilidad como consecuencia de la pérdida de la marquesina protegida, según aseguraron los concejales socialistas Juan Álvarez y Javier Ballina. Además, reclamaron también al Ayuntamiento que defienda y preserve el patrimonio cultural e industrial de Oviedo, en especial la marquesina de Ildefonso Sánchez del Río, como parte esencial de su identidad y como una de las bases estratégicas de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031.

Álvarez aseguró que «la marquesina de la Fábrica de Gas de Ildefonso Sánchez del Río constituye uno de los elementos arquitectónicos más singulares y valiosos del patrimonio industrial ovetense y está protegida expresamente en el Plan Especial de la Fábrica de Gas —redactado por el arquitecto César Portela y aprobado en sesión plenaria del 17 de julio de 2012—, esta estructura cuenta con una figura de protección específica conforme a la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias». Y añadió Ballina: «La marquesina no es solo un testimonio material, es un elemento capaz de generar identidad, contar una historia colectiva y establecer una conexión con el pasado fabril de la ciudad. Su demolición supondría una pérdida patrimonial irreversible, difícilmente justificable en el marco de una ciudad que aspira a obtener el título de Capital Europea de la Cultura 2031».

Ballina explicó además que cualquier modificación del plan del fondo de inversión Ginkgo Advisor –adquirió a EDP, por valor de 4,5 millones de euros, los 12.000 metros cuadrados situados en el entorno de la muralla de la ciudad– requiere autorización. Ahora la empresa ha presentado varias correcciones técnicas al proyecto para «sustituir la marquesina de la que dice que está en muy mal estado y aumentar la superficie de edificabilidad», lo cual «no debe permitir el Ayuntamiento porque tanto el Gasómetro como la marquesina son pilares del patrimonio industrial de la ciudad». De todas formas, cualquier actuación en la zona sobre monumentos tiene que pasar el visto bueno de la Consejería de Cultura.