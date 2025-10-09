El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Visita oficial a la Oficina Municipal de Vivienda de Oviedo, esta semana. Alex Piña

El PSOE pide que las viviendas que surjan en bajos comerciales en Oviedo no sean pisos turísticos

Juan Álvarez Areces expresa su inquietud por el asunto debido «al indisimulado entusiasmo» mostrado por el alcalde con el plan

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:41

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Juan Álvarez Areces, reclama que las viviendas que puedan surgir de la transformación de los locales comerciales «se destine ... exclusivamente al uso residencial habitual, quedando excluidos de forma expresa su uso como vivienda turística».

