El PSOE pide que las viviendas que surjan en bajos comerciales en Oviedo no sean pisos turísticos

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Juan Álvarez Areces, reclama que las viviendas que puedan surgir de la transformación de los locales comerciales «se destine ... exclusivamente al uso residencial habitual, quedando excluidos de forma expresa su uso como vivienda turística».

El edil expresa así su inquietud por el «indisimulado entusiasmo mostrado por el alcalde, en su reciente visita a la Oficina Municipal de la Vivienda, por la conversión de bajos comerciales en viviendas», asegura Álvarez. Destacó que «existen importantes limitaciones en el Plan General en cuanto a iluminación, ventilación o climatización que no serán fáciles de soslayar, salvo que se esté pensando en viviendas de muy mala calidad o en usos que no contribuirían a aumentar la oferta de alquiler residencial».

El edil socialista advierte de que «permitir que estos nuevos inmuebles se utilicen como viviendas turísticas desvirtuaría el objetivo de la medida y aumentaría la presión sobre el mercado de alquiler».

Por ello, la iniciativa socialista busca blindar el carácter residencial de estas viviendas y reforzar los mecanismos de control municipal.

La propuesta plantea que el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de la Vivienda y en coordinación con las áreas de Turismo y Urbanismo, realice inspecciones periódicas y pueda imponer sanciones o revocar licencias en caso de incumplimiento.

«No podemos permitir que una medida pensada para responder a las necesidades de vivienda acabe agravando los problemas de acceso al alquiler», concluye Álvarez Areces.