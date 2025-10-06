La tendencia de transformar bajos comerciales en viviendas se desata en Oviedo Una de cuatro consultas en la Oficina Municipal de Vivienda se centra en esta medida, que recupera espacios vacíos y palía la falta de oferta

Susana Neira Oviedo Lunes, 6 de octubre 2025, 14:52

La Oficina Municipal de Vivienda de Oviedo, con tres trabajadores y abierta al público desde hace cuatro meses en la calle Cimadevilla, ha detectado una tendencia que irrumpe en la ciudad ante la falta de parque residencial y que soluciona, de paso, el creciente número de locales vacíos: la reconversión de bajos comerciales en viviendas. Alrededor de una de cada cuatro consultas de información –en concreto 36 de las 140 recibidas– están relacionadas con esta fiebre.

«Hace falta que muchos bajos que no tienen futuro comercial se vayan transformando en viviendas asequibles, que pueden ser hasta baratas», detalló el alcalde, Alfredo Canteli, este lunes durante la visita a la sede del servicio municipal, fruto el acuerdo entre el PP e IU, acompañado del consejero de Vivienda. Ovidio Zapico; el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez; el concejal de Planeamiento Urbanístico de Oviedo, Nacho Cuesta, y el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares.

Cuesta detalló posteriormente que este cambio de usos soluciona dos necesidades, dar una segunda vida a bajos vacío y paliar la escasa oferta, y en la práctica es «perfectamente posible» aunque con unos condicionantes marcados por el Plan General de Ordenación y la normativa autonómica. «Si es necesario generar un nuevo portal y en ese caso se debe contar con al menos dos viviendas», puso como ejemplo edil, así como otras consideraciones como las luces, las vistas y las dimensiones del local. En cuando a los barrios, indicó que estas consultas están repartidas por toda la ciudad.

En el caso concreto de las peticiones de información a la Oficina de Vivienda sí han detectado mayores consultas para Pumarín, Teatinos y La Corredoria, grandes barrios en cuanto a población de Oviedo. En cuanto a las motivaciones, las consultas se encaminaron la cuestiones variadas, tanto de componente técnico o más jurídico, como los contratos de arrendamiento, las ayudas al alquiler, los programas de bono joven o «incluso hasta la posibilidad de contar con una vivienda de emergencia».

Además de este servicio, el citado acuerdo entre el PP e IU incluía la construcción de 300 viviendas a precios asequibles en suelos municipales repartidos por la zona de La Florida y La Corredoria. Zapico concretó que «nos va a permitir llegar a las 305» y que la obra saldrá a licitación en 2026, con la vista puesta en que los trabajos arranque en el último trimestre y «hay que trabajar todo el año 2027, con lo cual estamos hablando de un horizonte a medio plazo».

El Ayuntamiento ya ha comenzado los trámites para la cesión de estos terrenos y el alcalde confió en que esta parte esté resuelta y la consejería puede disponer de los solares «en mes o mes y medio». «Están en La Florida, en unos terrenos magníficos, y en La Corredoria, donde se levantarán unas treinta viviendas que complementan a las 270 de la primera zona», recordó el primer edil.

Zapico agradeció la «altura de miras» entre los dos grupos municipales y las administraciones a pesar de ser de distinto signo político y enmarcó este proyecto en una batería de medidas impulsadas desde el Principado para solucionar la situación el mercado de la vivienda, en especial el precio del alquiler y la falta de parque público. «Cuando asumimos las competencias en materia de vivienda en la década de los ochenta, atesorábamos en Asturias un parque público de 33.500 viviendas, cuando llegamos a la consejería había 9.600. Por tanto, se descapitalizó durante esos prácticamente cuarenta años una parte muy importante».

Ahora el objetivo, fijó, es alcanzar las 15.000 en 2035. Mencionó igualmente otras líneas de ayudas, como los 1,3 millones para el cohousing, 14,7 millones para ayudas al alquiler aprobados hace unos días por el Consejo de Gobierno y 3 millones para actuaciones de rehabilitación en Ventanielles.

Por su parte, Llamazares mostró su satisfacción porque la Oficina de Vivienda sea una realidad. «La política de vivienda es una política esencial, y la principal política social del Ayuntamiento de Oviedo», especialmente en un contexto de crecimiento económico y demográfico, indicó. «Hay un crecimiento poblacional de casi el 2%, sin embargo, el nivel de los alquileres y del precio de la vivienda ha subido aproximadamente un 15%, eso significa que tenemos un cuello de botella y que hay que intentar desde los poderes públicos hacer políticas de vivienda pública, bien sea en propiedad o bien sea en alquiler», valoró.