El PSOE de Oviedo rechaza la subasta de las plazas de aparcamiento municipal de Ferreros II

La Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Oviedo prevé sacar a subasta las plazas del aparcamiento municipal de Ferreros II; no obstante, la ... decisión ya está siendo criticada. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una proposición en la comisión de Economía para que el proceso de venta de estas cocheras «se realice mediante un procedimiento abierto, justo y transparente, que garantice la igualdad de oportunidades entre las personas interesadas».

Así lo advirtió el concejal socialista Jorge García Monsalve. Tras la consulta informativa celebrada en septiembre, denunció este sábado a través de una nota de prensa, «ha quedado patente el interés de numerosos vecinos y vecinas en adquirir una plaza en Ferreros II, ya que un total de 678 personas se inscribieron para las 421 plazas del parking». Aun así, criticó el edil, la intención del equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli es proceder a la venta mediante una subasta, que «resulta un sistema inadecuado, injusto y más que cuestionable, ya que beneficia únicamente a quienes disponen de más recursos económicos», añadió García Monsalve.

En ese sentido, los socialistas recordaron que la legislación vigente establece que la enajenación de bienes inmuebles por parte de las administraciones debe realizarse, por norma general, mediante concurso y no por subasta. En concreto, añadieron, el artículo 137.2 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y el artículo 112.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales señalan que estas operaciones deben regirse por los principios de la contratación pública, lo que permite valorar una pluralidad de criterios objetivos en la adjudicación.

Sistema abierto y lotes individuales

Por ello, el PSOE propone que el procedimiento de venta «se desarrolle a través de un sistema abierto, en el que cada plaza constituya un lote individual, con un precio base determinado por su tasación individualizada, y sin posibilidad de modificación por parte de las personas licitadoras». Además, reclaman que los criterios determinantes de adjudicación sean: «la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo y el no disponer ya de una plaza de aparcamiento en propiedad, de modo que se priorice a quienes realmente necesitan aparcar en la zona».

El objetivo, finalizó Jorge García Monsalve, «debe ser garantizar que estas plazas se destinen a cubrir las necesidades de aparcamiento del vecindario, no a la especulación», y recordó a renglón seguido que para el PSOE de Oviedo »la mejor opción sería el alquiler de las plazas, pero que, ante la decisión del gobierno local de proceder a su venta, exigimos al menos un proceso que sea justo, transparente y socialmente responsable«.