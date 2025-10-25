El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aparcamiento del antiguo Cinturón Verde. Mario Rojas

El PSOE de Oviedo rechaza la subasta de las plazas de aparcamiento municipal de Ferreros II

«Vender el patrimonio público al mejor postor, cuando hay tanto interés de la ciudadanía, es más que cuestionable», denuncia el concejal Jorge García Monsalve

A. A.

Oviedo

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:32

Comenta

La Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Oviedo prevé sacar a subasta las plazas del aparcamiento municipal de Ferreros II; no obstante, la ... decisión ya está siendo criticada. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una proposición en la comisión de Economía para que el proceso de venta de estas cocheras «se realice mediante un procedimiento abierto, justo y transparente, que garantice la igualdad de oportunidades entre las personas interesadas».

