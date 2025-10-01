El PSOE de Oviedo pide que se prime a los vecinos en el parking de Ferreros

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Oviedo Jorge García Monsalve calificó este miércoles como un «éxito de la ciudadanía» el amplio interés que, ... a su juicio, han demostrado los vecinos en la consulta abierta sobre la demanda de plazas en el aparcamiento de Ferreros II, en Ciudad Naranco.

El edil explicó que el proceso de participación abierto por el Ayuntamiento sobre las 421 plazas municipales del aparcamiento «finalizó ayer (el martes) con una alta participación, muy superior a las propias plazas disponibles», pues calcula que más de 700 personas han hecho llegar al Ayuntamiento sus peticiones. También aseguró que «se trata de una demostración del rechazo social a la venta en bloques a empresas y fondos de inversión que pretendía el equipo de Alfredo Canteli».

«Con estos números entendemos que el equipo de gobierno debe renunciar a la adjudicación masiva de plazas a especuladores y abrir la posibilidad de venta o alquiler a largo plazo individual a los ciudadanos. Y exigimos que el procedimiento sea realmente transparente y justo», afirmó García Monsalve.

El concejal socialista explica que el nuevo sistema de adjudicación a particulares debería incorporar criterios claros y verificables, como el empadronamiento, las necesidades sociales de los solicitantes, la fijación de un precio máximo mediante tasación independiente y la elaboración de pliegos públicos que eviten la discrecionalidad y garanticen la igualdad de oportunidades.

En sus palabras, solo con unas reglas del juego nítidas y justas se podrá asegurar que estas plazas se destinen a mejorar la vida de los vecinos, en lugar de convertirse en un negocio para fondos de inversión.

García Monsalve subrayó que estas cifras demuestran que los procesos participativos no deben ser un mero trámite ornamental, sino herramientas reales y efectivas para corregir decisiones que van contra el interés general. Así, «el Ayuntamiento debe tomar nota de que la ciudadanía está dispuesta a movilizarse y participar cuando lo que está en juego es algo tan básico como el acceso a un aparcamiento público».