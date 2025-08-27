El PSOE reprocha que no se alargue la apertura de piscinas municipales

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:01 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto a chocar con el equipo de gobierno del Partido Popular a cuenta de la gestión de las instalaciones deportivas. La concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara ha criticado duramente la negativa del gobierno local a revertir el recorte en la temporada de las piscinas de verano que, por cuarto año consecutivo, cerrarán sus puertas el 31 de agosto en lugar del 15 de septiembre, fecha tradicional de clausura hasta el año 2022. .

«Lamentamos la cerrazón del equipo de gobierno, que ha confirmado que no se recuperará el periodo de apertura habitual ni este año ni el próximo», declaró la concejala tras plantear de nuevo la cuestión en la comisión plenaria de Deportes. La edil socialista subrayó el impacto directo de esta medida en la ciudadanía: «La primera quincena de septiembre es aún parte del periodo de vacaciones escolares, pero desde hace cuatro años el PP ha privado a las familias ovetenses de las piscinas al aire libre durante estas dos semanas cruciales».

El recorte, según destacó la concejala, no solo afecta a la duración de la temporada, sino también al horario diario, ya que la apertura se retrasa hasta las 12.30 horas, una hora más tarde que el acceso habitual de las 11.30 en temporadas anteriores. La respuesta de la concejala de Deportes, Concepción Méndez, no deja lugar a la esperanza a corto plazo, lamentó. Según explicó Sánchez Santa Bárbara, el equipo de gobierno no tiene previsto modificar el contrato vigente para permitir la ampliación. «Eso sí, al menos, se ha abierto a la posibilidad de estudiarlo de cara al próximo contrato, es decir, para el verano de 2027, señaló la concejala con escepticismo. «El alcalde no parece entender que las piscinas de verano son una alternativa de ocio y deporte muy popular que disfrutan miles de familias ovetenses. Con recortes como este se perjudica especialmente a los barrios y a los niños de Oviedo», insistió.

La crítica de los socialistas se extendió también a la negativa del PP a su propuesta de crear una mesa de trabajo para abordar los retos del deporte local. La justificación del gobierno para su voto en contra fue que «supondría más burocracia». «Es justo lo contrario. Proponemos un foro y tener presentes las necesidades de clubes y deportistas», replicó la edil.