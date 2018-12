«El daño a la imagen pública en el 'caso Enredadera' ya está hecho» Ricardo Fernández, concejal de Seguridad Ciudadana, en la biblioteca del Ayuntamiento. / MARIO ROJAS Ricardo Fernández | Concejal de Seguridad Ciudadana: «La concesión de la ayuda a la familia de Eloy Palacio no es una decisión política; tiene que haber un respaldo técnico y no lo hemos encontrado» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 2 diciembre 2018, 04:29

El socialista Ricardo Fernández (Gijón, 1969) lidera una de las concejalías «más complicadas», Seguridad Ciudadana, con frentes abiertos en todas sus áreas. Reconoce que dos acontecimientos han marcado un antes y un después: la muerte de Eloy Palacio, el bombero fallecido en el incendio de Uría, y la 'operación Enredadera', que investiga el amaño de contratos en varias ciudades de España, entre ellas Oviedo.

-Tiene muchos frentes abiertos.

-Es la concejalía más complicada de todas. La mitad de la menguada plantilla municipal está aquí, y aparte de los problemas con los que se lidia día a día, surgen otros derivados de situaciones muy antiguas.

-Por ejemplo la 'operación Enredadera', ¿ha sido su punto de inflexión?

-Ha habido dos acontecimientos muy delicados: el peor de todos es la muerte de Eloy Palacio, y el otro la 'operación Enredadera'.

-¿Ha sido un golpe este último?

-Un golpe no, pero cuando uno se ve con una situación así necesariamente hay que tomar determinadas medidas. Ha sido un exponente de algo que ya venía de lejos. Me preocupa que un hecho como este lo que hace es extender una mancha. Es lo más desagradable y en lo que se tienen que centrar ahora los esfuerzos, no solo en arrojar luz sino también tratar de defender el buen hacer de los funcionarios públicos. Cuando se destapa el 'caso Enredadera' el daño a la imagen pública ya estaba hecho.

-¿En qué punto están las investigaciones?

-No tenemos noticias de más actuaciones procesales aunque también tenemos denuncias. No sabemos si contra el concejal o una serie de personas pero ese es otro capítulo.

-Un capítulo que protagoniza el exjefe de la Policía Local José Manuel López, que ha interpuesto una denuncia por lo penal contra usted por un presunto complot contra él.

-Es el mundo al revés. Siempre he defendido la presunción de inocencia a la que todo el mundo tiene derecho, pero las decisiones tomadas se han hecho de manera meditada y sosegada. Tengo las cosas muy claras porque ante lo que pasa el día 3 de julio nadie puede imaginar que no se haga absolutamente nada. De ahí a que haya maquinaciones cada uno es muy libre de defenderse y emplear las maniobras dilatorias que considere, pero tanto mi actuación, como la del alcalde, ha sido correcta.

-Usted se ratificó en el cese de José Manuel López «cueste lo que cueste». ¿Cuál es el precio?

-El precio es la buena imagen de la función pública y que la autoridad en el ejercicio de la función pública siempre es el alcalde y el poder civil. No debe haber espacios donde se funcione como república independiente. Venimos de una situación que se ha ido consolidando durante más de dos décadas, que aboca a problemas en los cuales Seguridad Ciudadana es un área muy complicada, una isla donde nadie quiere saber nada. Eso hay que trabajar para ir desmontándolo. De hecho, estamos trabajando en las bases para la provisión de una nueva jefatura de la Policía Local.

-¿Hay fecha prevista?

-Antes de que finalice el año quiero acabar el proceso de elaboración de bases, que es lo que depende de mi concejalía. A partir de ahí se encargaría el área de Personal.

-Cuenta con una plantilla de Policía Local escasa y envejecida, a lo que hay que sumar el retiro anticipado de 51 agentes que podrían jubilarse a los 59 años por decreto a partir de enero.

-Es el trabajador el que tiene el derecho, pero hasta que no tengamos las jubilaciones de manera efectiva no podemos iniciar los procesos para cubrir las bajas.

-¿Podrán cubrirlas?

-La idea es que sí, pero vamos a tener un paréntesis durante el proceso de selección, que no es rápido.

-¿Cómo lo harán?

-Habrá que reforzar los servicios.

-¿Con qué?

-Con los agentes que hay.

-Pocos...

-A partir de servicios extraordinarios si no tenemos otra opción.

-Se le van a echar encima.

-Si se jubilan diez solo puedo reponer diez. No ha habido en estos años convocatorias, la última creo recordar que es de 2006 y de aquellos polvos estos lodos.

-¿Está trabajando para que los fotorrojos de la ciudad roten y dejen de ser fijos?

-Los fotorrojos tienen que ser dispositivos para la seguridad del tráfico. El hecho de tenerlos siempre en los mismos puntos nos lleva a que al final solo haya cuatro puntos controlados en Oviedo. No entra en la cabeza que llenemos la ciudad de fotorrojos como si fuese una máquina tragaperras, pero sí que los hagamos rotar, para disponer sin aumentar el número de dispositivos de otros puntos controlados. En eso se está trabajando.

-La plantilla de Bomberos también es escasa.

-En 1991 Oviedo tenía 200.000 habitantes y 84 bomberos con jefatura incluida. Hoy, con 20.000 habitantes más, 64 bomberos incluyendo la jefatura, de los cuales podemos servirnos de unos 58 porque el resto tienen problemas de salud o limitaciones. Lo que hemos hecho es que gracias a una jefatura comprometida con el servicio en vez de sacar las diez plazas nuevas, que era la cartera inicial, hayamos podido llegar a la convocatoria más importante en años, 19 bomberos.

-Mencionaba antes el tema de la muerte de Eloy Palacio. Está pendiente la concesión de la ayuda especial a la familia, ¿realmente es viable?

-Todo lo que se pudiera hacer yo estaría dispuesto, dentro de la legalidad. El trabajador merece todos los respetos, se le ha hecho un reconocimiento público y creo que no hay que cansarse de hacérselo, pero quiero recordar que cuando se planteó en 2016 la indemnización por accidente de trabajo nos encontramos con una póliza de 18.000 euros. Intentamos mejorarla y se planteó una indemnización de 40.000 euros. Queríamos que se aplicara con carácter retroactivo pero no pudimos porque jurídicamente no se le encontró salida. Esto que se plantea ahora, en un escenario muy diferente, ya se trató de resolver hace dos años.

-Se ha dicho que se está utilizando esta solicitud de ayuda como arma política e incluso creó un enfrentamiento entre los socios de gobierno.

-Se pueden hacer disposiciones económicas siempre y cuando tengas un respaldo jurídico. Lo que se plantea es recurrir a una ayuda de emergencia pero estamos hablando de otra cosa. Es lo que es, hay que someterla al principio de igualdad y a las mismas reglas para todo el mundo. La cuestión rebota en áreas donde todos tenemos muy claro que hay una voluntad de cooperar en la medida de lo posible, pero no encontramos el cómo. No es una decisión política, tiene que tener un respaldo técnico y eso no lo hemos encontrado, de momento.

-Los tribunales acaban de tumbar los descansos obligatorios de los taxistas por un defecto formal. ¿Qué ha fallado?

-Por parte de los técnicos se consideró que era suficiente su aprobación mediante decreto de Alcaldía y por parte del órgano judicial, que es una cuestión de carácter reglamentario y que tiene que pasar por el Pleno.

-Están ahí los presupuestos. ¿Qué inversión es más necesaria en su concejalía?

-La mayor inversión es la de personal.

-¿Repetirá como concejal en caso de que el PSOE gane las elecciones?

-No lo sé. Me debo a mi familia, al partido y al alcalde. Yo ya tengo un oficio a la espalda, he ejercido durante muchos años como abogado; nadie es imprescindible.