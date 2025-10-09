El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un momento de la jornada denominada 'En el barrio como en casa'. Juan Carlos Román

Rafael Cofiño, en Oviedo: «Criarse en un barrio u otro marca en el ADN y afecta a todas las generaciones»

El diputado Rafael Cofiño asiste a una jornada sobre salud comunitaria, organizada por Cavastur, en la plaza de Trascorrales de Oviedo

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:56

Comenta

La Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias, Cavastur, celebró este jueves una jornada abierta y participativa sobre salud comunitaria denominado 'En el barrio como en casa'. Busca diagnosticar y mejorar la salud en los barrios asturianos a través de la participación ciudadana.

A la plaza de Trascorrales de Oviedo, donde tuvo lugar, asistieron unas 70 personas. En el evento, dinamizado por Yetoponese, tuvieron la oportunidad de identificar los principales desafíos de salud presentes en sus respectivas zonas y proponer posibles soluciones. Rafael Cofiño, diputado en el Congreso por Sumar, fue invitado a esta charla y destacó la influencia del entorno en el bienestar: «Criarse en un barrio o en otro es algo que marca en el ADN, así que uno bien cuidado afectará a la calidad de vida de todas las generaciones».

Tras la charla inicial, los asistentes se reunieron en pequeños grupos para debatir y compartir ideas. El programa culminará el próximo mes de diciembre con un encuentro final donde se presentarán los resultados y se pondrán en común las propuestas surgidas a lo largo de todo el proceso.

Para esta sesión de cierre, la organización ha extendido una invitación a la ministra de Sanidad, Mónica García.

