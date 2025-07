Ramón Fernández-Mijares, jurista: «La Constitución fue el mayor cambio jurídico y se la están cargando»

El letrado Ramón Fernández-Mijares cumple 72 años y serían 50 exactos de ejercicio de la Abogacía el año que viene si no hubiese decidido ... colgar la toga. El fundador del despacho Mijares Abogados, miembro de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y, además, condecorado con la Cruz distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, considera que ya ha trabajado suficiente y que, dadas las negativas particularidades de la profesión liberal para llegar a la pensión, ya puede permitirse el retiro.

También coincide, sostiene, en el momento en que «el Estado de Derecho en España está a punto de desaparecer», a su juicio, después de que el Tribunal Constitucional, «ya desprestigiado por la sentencia de Rumasa, la Ley de Violencia de Género y la sentencia de los ERE de Andalucía» haya cometido «la mayor tropelía de su historia concediendo a la ley de Amnistía carácter constitucional, cuando esta prohibe los indultos generales». Tal parece, bromea con seriedad, «que se está pidiendo perdón a los delincuentes».

Lamenta también que la Constitución española, «el mayor cambio jurídico en la historia de nuestro país», se encuentra en horas bajas «porque se la están cargando a golpe de leyes que la bordean» y no titubea al decir que, después de medio siglo como abogado, puede mandar a más de uno a paseo, retirarse tranquilamente y disfrutar de la jubilación. «Yo llevo 50 años dando la lata, ahora les toca a los jóvenes, que los que se dedican a esto lo hacen por vocación, y que tendrán ayudas impensables en otros tiempos como es la inteligencia artificial». «Yo no me he metido en eso, no tengo edad», asegura.

Ahora, el despacho se queda a las órdenes de su hermano Pelayo, «y espero que por muchos años más», y lanza un mensaje muy claro antes de despedirse a la clase política: «el poder judicial siempre ha sido independiente».