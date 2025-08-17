Ramón Fresno se ha convertido en una de las voces más constantes y críticas sobre la situación de los terrenos del antiguo HUCA de Oviedo ... . Tras más de dos décadas al frente de la Asociación Vecinal y Comercial de El Cristo, Buenavista, Llamaquique y Montecerrao, admite que la paciencia hace tiempo que se les terminó y anuncia que los vecinos continuarán luchando.

–¿Cuántos años lleva como presidente de la asociación vecinal?

–Unos cuantos. La asociación nació en el año 2002 por la defensa del viejo HUCA, y desde entonces estamos en una lucha permanente. A esto no se le ve el final del túnel de ninguna de las maneras. Son siempre aplazamientos; la credibilidad en las administraciones es bastante escasa.

–¿Alguna novedad?

–Nos confirmaron una entrevista con el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para el próximo 11 de septiembre. De alguna forma, es la primera vez realmente que se recibe a la asociación para una entrevista con alguien con un cargo de esa responsabilidad. Por encima de él está el presidente Barbón, claro, pero de alguna forma Peláez es su emisario. Ya hemos tenido bastantes conversaciones últimamente y el día 11 por la tarde quedamos citados para hablar de todo esto y hacer nuestra propuesta. El futuro sigue siendo un suspenso como una catedral, pero nosotros no cejamos en la vía del diálogo, que es lo que realmente puede llegar a que todas las propuestas, todas las necesidades y todo lo que conlleva este trabajo sirvan para algo. No se nos tuvo en cuenta para nada en ningún momento.

–Muchos años de abandono...

–Es que esto no es de hace 10 ni 11 años, lo de aquí del Cristo no es algo reciente. El problema del HUCA viene de 25 años para atrás, cuando ya se sabía todo esto. Estamos de nuevo en la casilla de salida, a volver a empezar, a volver a reunirnos para decir que esto hay que arreglarlo, que esto hay que solucionarlo. Sinceramente, esto no tiene nombre.

–¿Cuál es el problema más urgente?

–Que se hagan las cosas con seriedad, con responsabilidad, y que surja una solución integral, no parches. Es lo que haría cualquier entidad privada con un patrimonio propio que tiene un valor determinado. Esta es una historia de la que nadie quiere hacerse responsable, pero la realidad es que todos lo son. Aquí no se salva nadie.

–¿Es optimista sobre una posible solución?

–Yo no tengo mucha fe en que esto se solucione en plazos breves, sobre todo dado el tiempo que ya ha transcurrido. Lo que es denigrante es que en un terreno público, con un patrimonio público de este valor, se esté pensando ahora en empezar a ver qué se puede hacer.

–¿Qué esperan conseguir exactamente en esa reunión?

–Vamos a esta entrevista para entrar a ser considerados como participantes de verdad en este proceso. Queremos que nuestra presencia sea reconocida como la de los más afectados. Queremos ser un componente más en la mesa de decisión, que no se reúnan cuatro o cinco amiguetes a decidir por nosotros. Los vecinos somos los máximos afectados y los más importantes en toda esta historia, y por tanto debemos tener participación. Aunque la decisión final no dependa jurídica ni políticamente de nosotros, pero sí por lo menos queremos estar presentes en todos los debates, en todas las negociaciones y en todas las reuniones que se hagan.

–Los derribos siguen paralizados.

–Es una excusa. Se utiliza porque es el pequeño punto, la pica del iceberg que se ve, pero debajo hay razones mucho más poderosas. Los motivos que dieron no son, en ningún caso, razón suficiente para que se aplazase un derribo. Por ejemplo, y esto es muy grave, el Centro de Sangre y Tejidos está sin luz eléctrica, funcionando con generadores de gasóleo. ¡Eso no es de recibo! Tener todo un banco de sangre del que dependen las vidas de todos los asturianos en el hipotético fallo de unos generadores. Y no es una hipótesis, ese fallo ya ocurrió hace tres años y, curiosamente, hubo que tirar unas 300 y pico bolsas de plasma.

–¿Qué debería ocurrir con la Residencia?

–Lo tenemos muy claro. Una vigilancia que nunca existió y derribos cero. El mayor problema que ha surgido aquí fue el permitir que durante más de cinco años los saqueos, los robos, los vandalismos, los okupas y todo lo que ha sucedido en estos 17 edificios. Se podría hacer perfectamente allí el edificio de la Ciudad de la Justicia. Esos terrenos tienen que servir para necesidades públicas, exclusivamente. En ningún caso, ni una sola vivienda, ni de protección ni de renta libre.

–¿Qué opinan del proyecto para la plaza de toros?

–Nosotros presentamos un proyecto propio sufragado por la asociación. Creemos que las cosas que están hechas y bien hechas solamente hay que mejorarlas y copiarlas. No hay que hacer obras maravillosas. Nosotros siempre hemos defendido el proyecto original del arquitecto Juan Miguel de la Guardia, que es quien hizo los mejores edificios que en Oviedo todavía quedan. Pero la plaza de toros no puede ser un recinto que compita con el Palacio de los Deportes.

–Tantos años en la lucha, ¿no se cansa?

–No. Si yo me tomara esto como una cuestión de éxito o de fracaso personal, no me considero ni una cosa ni la otra. He vivido la mayor parte de mi vida en la zona de El Cristo y defenderé El Cristo siempre que pueda.