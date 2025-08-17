El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Asociación de Vecinos de El Cristo, Ramón del Fresno. Mario Rojas

Ramón del Fresno

Presidente de la Asociación de Vecinos de El Cristo
«No se nos tuvo en cuenta en el Plan de El Cristo»

Viejo HUCA ·

«Queremos estar presentes en todos los debates, en todas las negociaciones y en todas las reuniones que se hagan»

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:05

Ramón Fresno se ha convertido en una de las voces más constantes y críticas sobre la situación de los terrenos del antiguo HUCA de Oviedo ... . Tras más de dos décadas al frente de la Asociación Vecinal y Comercial de El Cristo, Buenavista, Llamaquique y Montecerrao, admite que la paciencia hace tiempo que se les terminó y anuncia que los vecinos continuarán luchando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  2. 2 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  3. 3 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  4. 4 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  5. 5 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  6. 6 Asturias, ante las horas más críticas de los fuegos, lucha por salvar sus entornos naturales
  7. 7 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  8. 8

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  9. 9

    El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante
  10. 10

    María Ángeles Perera: «No quiero que se olvide que a mi hija la mató ETA con alevosía y premeditación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «No se nos tuvo en cuenta en el Plan de El Cristo»

«No se nos tuvo en cuenta en el Plan de El Cristo»