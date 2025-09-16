Recepción al Bádminton Oviedo, tetracampeón de la Copa Iberdrola: «Sois un orgullo» El alcalde Alfredo Canteli y la edil Conchita Martínez reciben al equipo tras hacer historia con este cuarto título nacional

El alcalde Alfredo Canteli, acompañado por la concejala de Deportes, Concepción Méndez, recibió en el Ayuntamiento al Bádminton Oviedo, flamante tetracampeón de la Copa Iberdrola, la competición femenina por equipos más importante de España.

El club ovetense ha hecho historia al lograr su cuarto título nacional —tras los obtenidos en 2018, 2021 y 2024— consolidándose como el único equipo en alcanzar este hito. «Sois un orgullo para la ciudad y un referente del deporte femenino», les dijo.