El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde Alfredo Canteli recibió al club ovetense en el Ayuntamiento. A. O.

Recepción al Bádminton Oviedo, tetracampeón de la Copa Iberdrola: «Sois un orgullo»

El alcalde Alfredo Canteli y la edil Conchita Martínez reciben al equipo tras hacer historia con este cuarto título nacional

R, Fidalgo

Oviedo

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:37

El alcalde Alfredo Canteli, acompañado por la concejala de Deportes, Concepción Méndez, recibió en el Ayuntamiento al Bádminton Oviedo, flamante tetracampeón de la Copa Iberdrola, la competición femenina por equipos más importante de España.

El club ovetense ha hecho historia al lograr su cuarto título nacional —tras los obtenidos en 2018, 2021 y 2024— consolidándose como el único equipo en alcanzar este hito. «Sois un orgullo para la ciudad y un referente del deporte femenino», les dijo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  4. 4 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  9. 9

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»
  10. 10 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Recepción al Bádminton Oviedo, tetracampeón de la Copa Iberdrola: «Sois un orgullo»

Recepción al Bádminton Oviedo, tetracampeón de la Copa Iberdrola: «Sois un orgullo»