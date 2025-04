Las recomendaciones para ser un buen peregrino: desde cuidar el entorno a ser agradecidos

Paz De Alvear Oviedo Martes, 29 de abril 2025, 07:33 Comenta Compartir

El Camino de Santiago Primitivo está batiendo récords. Creció un 16% respecto a 2023; un 56% tomando en cuenta 2019; y un 121% en los meses de enero, febrero y marzo comparando con el 2019. El concejal de Turismo y Hostelería de Oviedo, Alfredo García Quintana, ofreció estos datos con satisfacción porque «es una de las rutas que más crece porcentualmente», sólo superada por el Camino Portugués de la costa.

Un éxito que atrae caminantes, transforma pueblos y negocios, pero también debe seguir siendo «un referente». Para ello, la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo ha recopilado una serie de consejos en formato 'on line'.

Como explicó el presidente de la Asociación 'EmPrimitivo', Manuel López, bajo el nombre 'Recomendaciones para una buena peregrinación en el Camino Primitivo', y con la colaboración del Ayuntamiento, el manual pretende servir de guía a los peregrinos para que tengan «un Camino Primitivo consciente y enriquecedor».

En primer lugar, es importante la «planificación y preparación física», por lo que no es baladí realizar «un poco de entrenamiento previo, incluso caminando con peso, para acostumbrarse a la mochila», y adaptar las etapas «a la condición física de cada uno».

Es fundamental «preparar la mochila priorizando lo funcional, limitando su peso al 10% del peso corporal», enumeró sin dejar de insistir, durante la lectura de las recomendaciones, en que existen servicios disponibles a lo largo de la ruta en los que los caminantes pueden encontrar todo lo que necesiten.

Un uso responsable del móvil, descargar mapas y guías antes de iniciar el Camino por las posibles zonas sin cobertura, reservar alojamientos con antelación y, en caso de no poder llegar, anular las reservas para liberar plazas a otros peregrinos, evitando «la picaresca perjudicial que ya saltó el año pasado, reservan en varios sitios, no anulan y no hay camas disponibles para otros peregrinos», advirtió López.

En caso de emergencia, hay que «activar la localización GPS del teléfono móvil» y acudir a los centros de salud disponibles en los principales núcleos urbanos de la ruta, o llamar 112 ante una urgencia.

Además, el manual también recoge recomendaciones de convivencia en los albergues, en los que los caminantes «deben ser respetuosos con el sueño de los demás, guardar silencio»; sin olvidar su colaboración «en la limpieza de su espacio y la limpieza personal».

Integración

Otra tanda de consejos son los que animan a los peregrinos a interactuar con la población local, valorar su gastronomía, comprar sus productos locales, y «a comportarse con humildad y gratitud». «Un simple gracias o devolver el favor recibido con amabilidad». Todo, siempre partiendo de la base de ser respetuosos con el mobiliario, los animales o las propiedades privadas que encuentren a su paso, para proteger el entorno natural del Camino Primitivo.

El peregrino y hospitalero, Ernesto Díaz Sobremazas, animó a todos los alojamientos que formen parte del Camino Primitivo a disponer de esta guía y apeló a la responsabilidad de los caminantes: «No podemos bajar la guardia para preservar la belleza, el patrimonio y la gastronomía

Manuel López, Alfredo García Quintana y Ernesto Díaz presentaron la nueva guía