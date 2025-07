Ignacio Cuesta promete iniciar la reforma del paseo de Los Álamos en 2026

El concejal de Infraestructuras de Oviedo, Ignacio Cuesta, anunció este martes algunas novedades como que el Ayuntamiento afrontará la reforma y rehabilitación del paseo ... de Los Álamos del Campo San Francisco el año que viene, al menos en dos tercios del mismo, los que no estén afectados por la ampliación del aparcamiento subterráneo de La Escandalera.

El edil, siempre ajetreado en los plenos municipales porque es el encargado de obras y proyectos y eso le da gran protagonismo en el capítulo de ruegos y preguntas, anunció la rehabilitación a la hora de responder a una pregunta del grupo municipal de Vox sobre si se han cumplido por parte del Ayuntamiento las actuaciones reclamadas por la Consejería de Cultura y Patrimonio relativas al cuidado y rehabilitación del propio parque.

«La reparación del paseo de Los Álamos se realizará a lo largo de 2026, al menos en la zona no afectada por el forjado del aparcamiento subterráneo», explicó Cuesta. Precisamente en ese punto la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, metió peseta y recordó a Cuesta que la reforma de la parte no afectada por la ampliación del aparcamiento subterráneo «ya lo habíamos propuesto nosotros en el mes de mayo y ustedes votaron en contra». Peralta señaló que «han pasado cinco meses y aún no hemos visto ni hemos tenido noticia de las cosas que se han realizado después de que el Principado haya dado un tirón de orejas al Ayuntamiento por el estado del Campo de San Francisco. Ni siquiera sabemos nada del plan director ni de ninguna solución a los interrogantes que ha planteado Patrimonio».

Ignacio Cuesta pasó, sin mudar el gesto, de la corrección de Peralta y explicó al Pleno las mejoras que el equipo de gobierno ha realizado en el Campo San Francisco para descartar las críticas de Vox al estado del parque.

«Hemos arreglado el kiosco de la música, que estaba en malas condiciones, las fuentes tienen agua, cosa que hace años que no se veía, el Aguaducho era poco menos que un chamizo, el estanque de los patos perdía agua, la iluminación del Campo San Francisco era escasa. Ahora todo el parque está iluminado con luces led, todo ello realizado por este equipo de gobierno», desde que tomaron el rumbo del Ayuntamiento en 2019. Eso sí, Cuesta anunció que el Ayuntamiento está a punto «de licitar el plan director del Campo, tal y como ha solicitado Cultura tras criticar y amenazar con posibles sanciones por los diferentes desperfectos que acumula el Jardín Histórico de Oviedo.