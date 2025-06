La doble imagen del Campo San Francisco, en Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 6 de junio 2025, 21:09 Comenta Compartir

Es mediodía en el Campo San Francisco, en Oviedo, y el parque vive su rutina. Un ir y venir de paseantes, turistas con mapas y dueños de perros disfrutando del pulmón verde de la ciudad. La estampa es idílica; sin embargo, el Campo tiene una doble imagen. La Consejería de Cultura del Principado ha abierto un expediente sancionador de oficio al Ayuntamiento por el abandono del Jardín Histórico, un movimiento sin precedentes que responde a la «reiterada pasividad del equipo de gobierno» del PP, según denuncia el PSOE. El informe de Patrimonio subraya un catálogo de deficiencias: jardineras históricas rotas, bancos deteriorados, pavimento levantado, farolas sin mantenimiento y cableado aún sujeto al arbolado.

Pero, ¿qué opinan quienes lo disfrutan? «Al Retiro de Madrid sí que le falta mantenimiento, pero esto está precioso», afirma Cintia Saltzmann, recién llegada de Argentina junto a su pareja José Luis Garay, de origen vasco. «Es una maravilla pasear por aquí y admirar el paisaje tan verde», completa su marido.

Una perspectiva similar ofrece María Romero. Ovetense de nacimiento aunque residente en Bélgica, pasea con su perro 'Tresor', aprovechando sus vacaciones en la tierra natal. «Comparado con donde vivo, todo está genial. Comparado con Bélgica, esto está súper limpio», insiste. Yerba Giménez, de Avilés, usuaria habitual, tiene una visión es más crítica. «La limpieza está perfecta, pero hay cosas que no tienen sentido. Hay poca zona de sol porque casi todos los bancos están a la sombra y el color de los bancos es horroroso», sentencia. Lamenta que algunas de las fuentes estén fuera de servicio, pero no advierte el deteriorado estado del pavimento. «Ni me había fijado», dice esta avilesina. El Campo San Francisco de Oviedo tiene doble imagen. Para muchos, sigue siendo el paraíso verde y para Cultura, un Jardín Histórico descuidado.

Temas

Oviedo

Campo