El reparto del bollo de San Mateo comienza con polémica
Varios socios de la SOF se quedan sin el pan con chorizo al no aparecer en la lista facilitada por la Sociedad de Festejos por no abonar el pago de las cuotas
CECILIA PÉREZ
Viernes, 21 septiembre 2018, 12:20

El reparto del tradicional bollo de San Mateo ha comenzado con polémica. Desde las diez de la mañana, la empresa encargada de entregar los bollos en la plaza de España ha estado lidiando con socios de la Sociedad Ovetense de Festejos descontentos porque no hay panes con chorizo para todos.

Es el caso de María Dolores Álvarez. Tiene el carné de socia número 295 y es la primera vez que se queda sin bollo. «Me han dicho que me tenía que haber llegado una carta desde la Sociedad de Festejos para que mi nombre apareciese en la lista de reparto. A mí no me llegó nada y al no estar en la lista no me lo han dado», explicó

Esta socia intentó pagar 'in situ' pero tampoco pudo. «No me dejan porque los bollos son muy justos, no hay para todos. Es un desastre», se lamentó.

El gerente de la empresa contratada por la Fundación Municipal de Cultura, la avilesina Villaoril, argumentó que la falta de personal tras la disolución de la SOF, está detrás de estas incidencias. «Antes la SOF tenía personal que era quien se encargaba de enviar las cartas a los socios con los vales y donde avisaban de los plazos de pago de las cuotas. Este año, como no hay trabajadores no se enviaron. Lo que no entiendo es por qué a unos socios sí y a otros no », expuso Alberto Lacueva.

Su empresa lleva diez años repartiendo el bollo en San Mateo, primero bajo el paraguas de la Sociedad Ovetense de Festejos y este, bajo el de la Fundación Municipal de Cultura desde que el pasado enero se disolviese la sociedad, en cumplimiento de la Ley de Racionalización de la Administración Local que impide a los ayuntamientos colaborar con entidades privadas.

Alberto Lacueva explicó que en la lista sólo aparecen «los que han pagado» y son los únicos que pueden recibir el bollo. 2.200 frente a los 7.000 del año pasado.