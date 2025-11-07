Revólver canta a los 30 años de 'El Dorado' en Oviedo El público agota las localidades en el Filarmónica y vive los temas que marcaron una época de la música

Carlos Goñi, el alma de la banda Revólver, prometió que no sería un concierto al uso, y así fue. Guitarra en mano, ofreció este viernes un concierto en un abarrotado Teatro Filarmónica para conmemorar las tres décadas años de un álbum que marcó la música española convirtiéndose en uno de los más vendidos del año: 'ElDorado'. Ante un público entregado en Oviedo, recorrió todos los temas y no dejó de lado otros que llevan su sello.

No es la primera vez que Revólver actúa en Asturias, pero este aniversario ha sido muy especial, más si cabe porque la banda ofrecerá tan sólo once conciertos en toda España con la gira 'Más allá de ElDorado'.