Rosón pide unas conexiones «dignas» para el aeropuerto de Asturias

Somos presentó ayer ante la comisión de Economía e Interior una moción para que el aeropuerto de Asturias tenga unas conexiones «dignas». El edil Rubén Rosón criticó que hasta marzo no hay programado ningún vuelo internacional después de que TAP anunciase esta misma semana que se cancelaba la ruta que une el Principado con Lisboa durante cinco meses. Esta iniciativa no salió adelante por culpa de los votos en contra del PP y PSOE y esta situación indignó al concejal: «Nuestra labor es defender los intereses de los ovetenses y no los del partido que gobierna en el Principado». Ahora, está por ver si se lleva la propuesta al pleno para que se debata de forma urgente.

La situación del aeropuerto para este invierno es desoladora. Solo tendrá nueve conexiones nacionales -Barcelona, Valencia, Mallorca, Alicante, Madrid, Málaga, Sevilla, Lanzarote y Tenerife- y ningún avión viajará al extranjero. Sin embargo, desde Santander se podrá viajar Londres, Berlín o Marrakech.