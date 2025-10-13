El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Elisa Costales, presidenta del Rotary Club de Oviedo. Alex Piña

El Rotary Club de Oviedo anima a todos a correr por una buena causa

El 9 de noviembre organiza su primera carrera solidaria para recaudar fondos para los proyectos sociales que impulsa en Asturias

R. F.

Oviedo

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:16

Recaudar fondos para los proyectos sociales que impulsa en Asturias. Con esta meta, nace la primera Carrera Solidaria Rotary Club de Oviedo, que tendrá lugar el domingo 9 de noviembre en las calles del centro de Oviedo.

La prueba, inscrita en el calendario oficial de la Federación Asturiana de Atletismo, tendrá como punto de salida y meta la calle Uría. Los participantes recorrerán una distancia de 5 kilómetros y pasarán por la plaza de la Catedral.

Abierta a todos los mayores de 16 años, el coste de inscripción es de 11 euros para el público en general y de 9 euros para atletas federados. Los interesados podrán apuntarse a través de la empresa 321go desde el 4 de noviembre hasta el día 6 de noviembre, o bien hasta que se agoten los dorsales disponibles.

En el marco de la prueba se celebrará también el Memorial Ramón Quesada, en homenaje al exdirigente ovetense fallecido tras una enfermedad oncológica, reforzando el carácter emotivo y solidario de la cita.

El Rotary Club de Oviedo, fundado en 1934, es una institución que forma parte de Rotary International, organización mundial dedicada al servicio a la comunidad y a la promoción de la paz y la buena voluntad. Con esta primera carrera, el club refuerza su compromiso de trabajar por una sociedad más justa y solidaria, uniendo deporte, comunidad y valores solidarios. Su presidenta, Elisa Costales, animó a «todos a participar, pero quienes prefieran colaborar sin correr o bien caminar pueden hacerlo a través de la fila 0. Sin duda, será un domingo para disfrutar del deporte y aportar una buena causa».

