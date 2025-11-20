El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Martín Peláez, presidente del Real Oviedo. Alex Piña

El Rotary Club de Oviedo concede el premio Paul Harris a Martín Peláez

El presidente del Real Oviedo recogerá el galardón el próximo 27 de noviembre en el transcurso de una cena de gala en el hotel de la Reconquista

R. F.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:56

Comenta

El Rotary Club de Oviedo entregará el próximo 27 de noviembre el premio Paul Harris Fellow a Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, en el transcurso de una cena en el hotel de la Reconquista. Un galardón que le concede por «compartir con la entidad los valores de la deportividad, orgullo, valor y garra y, sobre todo por su compañerismo, fuerza, y solidaridad como camino que siempre guía a alcanzar el éxito». «Su visión de negocio, valores humanos y estrategia para llevar al Real Oviedo a un nuevo nivel ha hecho que la ciudad se vuelque de lleno con los valores de la deportividad, respeto, compromiso y perseverancia y que sea merecedor de este premio», explicó el Rotary.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas y Pajares, cerrado a camiones
  3. 3 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  6. 6 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  7. 7 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  8. 8 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  9. 9

    Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias
  10. 10 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Rotary Club de Oviedo concede el premio Paul Harris a Martín Peláez

El Rotary Club de Oviedo concede el premio Paul Harris a Martín Peláez