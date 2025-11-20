El Rotary Club de Oviedo concede el premio Paul Harris a Martín Peláez El presidente del Real Oviedo recogerá el galardón el próximo 27 de noviembre en el transcurso de una cena de gala en el hotel de la Reconquista

El Rotary Club de Oviedo entregará el próximo 27 de noviembre el premio Paul Harris Fellow a Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, en el transcurso de una cena en el hotel de la Reconquista. Un galardón que le concede por «compartir con la entidad los valores de la deportividad, orgullo, valor y garra y, sobre todo por su compañerismo, fuerza, y solidaridad como camino que siempre guía a alcanzar el éxito». «Su visión de negocio, valores humanos y estrategia para llevar al Real Oviedo a un nuevo nivel ha hecho que la ciudad se vuelque de lleno con los valores de la deportividad, respeto, compromiso y perseverancia y que sea merecedor de este premio», explicó el Rotary.