El alcalde de Oviedo tacha de «cavernícola» al PP por «defender símbolos franquistas»

Críticas al PP, críticas a la jueza y escasa o nula autocrítica. El equipo de gobierno insistió ayer en su defensa del cambio de nombre de 21 calles de la ciudad en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y que ha sido declarado nulo por el Juzgado de lo Contencioso 6 de Oviedo por tratarse de «un acto adoptado prácticamente de plano y puramente discrecional por el alcalde», según la sentencia. Las tres formaciones del gobierno local insistieron en que no habrá marcha atrás y en que las calles mantendrán sus nuevas denominaciones que «recuperan la dignidad» en el callejero, frente a «un PP cavernícola que está defendiendo a capa y espada símbolos franquistas», denunció el alcalde.

Pero las principales críticas de López fueron dirigidas, pese a que anunció moderación tras encontronazos anteriores con la magistratura, a un fallo judicial que «respeta», pero del que «discrepa totalmente». Insistió en que «se han hecho las cosas de acuerdo con la ley» y negó que se haya tratado de una decisión «discrecional». El cambio, sostuvo, se basó en las recomendaciones de la comisión de expertos que impulsó entre 2015 y 2016 con ocho asociaciones, la archivera municipal y la cronista de la ciudad. Un dictamen en el que «no se votó ni una sola vez, todas las propuesta fueron por consenso», destacó, frente al «guirigay» de la comisión impulsada por el PP. «Llevé la propuesta de la comisión sin cambiar una coma a la junta de gobierno», defendió.

La jueza no entra en ello. Solo en que no estaba en el expediente -el Ayuntamiento, de hecho trató de añadir los trabajos de las dos comisones en sede judicial sin éxito-, lo que genera la indefensión de los recurrentes. El alcalde anunció que el Ayuntamiento va a analizar la sentencia, «para corregir los posibles defectos si es que existen». «Habrá que corregir el procedimiento pero nunca el nombramiento, porque no se puede permitir que la burocracia trate de desplazar a la justicia y la democracia», zanjó.

Más dura con los populares fue la vicealcaldesa, Ana Taboada, que llamó a reflexionar acerca de «¿qué pasaría si Angela Merkel se posicionara en un juicio junto a los defensores del III Reich? Pues eso, es lo que ha hecho el PP de Oviedo», dijo en referencia a que solo un particular, el grupo que lidera Caunedo y la Hermandad de Defensores llevaron el cambio de nombre de las calles franquistas a los tribunales. Taboada vindicó que la actuación del tripartito se hizo «en la defensa de la democracia y la concordia», mientras que otros grupos, citando expresamente al PP, «se han situado al lado de los que defienden la dictadura».

La líder de Somos Oviedo también apostó por llevar el cambio de nombre de las calles a un pleno «donde cada uno se posicione, o al lado de la democracia o de los que defienden la dictadura», pero no antes de que «se rearme el expediente».

Cristina Pontón, portavoz de IU, destacó que el el Ayuntamiento «tiene que acatar la sentencia e intentar subsanar los errores, pero como equipo de gobierno no vamos a dar marcha atrás». «Fue un problema de forma, pero el PP tiene un problema de fondo», concluyó Pontón.

«Hooligans»

Mientras el tripartito defendía su gestión en el reparto del bollo, a la salida de la misa mayor de San Mateo, el portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, reclamaba a sus rivales la «grandeza y altura de miras» que había pedido el deán en su homilía a los gobernantes.

Caunedo señaló que el Ayuntamiento tiene que cumplir la ley y «una banda de hooligans no es un comité de expertos», desacreditó el trabajo del creado por López. «La Ley (de Memoria Histórica) exige crear un comité de expertos en el que participe la oposición, en el que se escuchen los vecinos y se razonen todas y cada una de las decisiones que se adopten», sostuvo y reiteró que «no se puede convertir una banda de hoolingas en un comité de expertos».

Según su criterio, el Ayuntamiento debería rehacer todo el expediente «desde el inicio», con otra comisión de expertos nueva, escuchando a la oposición y «tratando de alcanzar un acuerdo que garantice que los cambios no solo van a respetar la ley sino que ademas gozan del respaldo de la ciudad».

Caunedo volvió a insistir en denunciar el sectarismo del tripartito. «Hasta hace tres años», sostuvo, «la oposición participaba en todas las decisiones que se adoptaban en la ciudad, pero ahora la oposición ya no es que no sea tenida en cuenta, es que ni siquiera es escuchada».

«No se puede tratar permanentemente de dividir la ciudad, yo creo que ha llegado el momento de decir basta a un tripartito que solo busca la bronca y el enfrentamiento» y al que acusó de «atropellar» a los que no comparten sus políticas. «Cualquier persona que opine en contra del criterio de tripartito se convierte inmediatamente en un enemigo».

«Perfectos inútiles»

También a la salida de la Catedral, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, razonó que la sentencia se basa en una cuestión formal, pero «no es que los tribunales no estén cumpliendo la ley, es que los representantes públicos que tienen en el Ayuntamiento gobernando no saben hacer cumplir la ley, con lo cual la conclusión es que son, para estas, cuestiones unos perfectos inútiles». La Ley de Memoria Histórica hay que cumplirla, señaló, «pero desgraciadamente todo lo que toca este gobierno tripartito se transforma en pleito y generalmente, en pleito perdido».