El bollo de San Mateo amainó a la lluvia Las mesas de las casetas del Bombé se aprovecharon para degustar la comida durante la jornada festiva. / ALEX PIÑA Las gotas caídas durante la mañana dieron una tregua a la tradicional comida en el Campo de San Francisco | La Sociedad Ovetense de Festejos repartió entre sus socios 4.000 panes y botellas de vino en la plaza de España CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 22 septiembre 2019, 02:35

Lloverá o no lloverá. Esa fue la cuestión que ayer rondó por la cabeza de los centenares de carbayones que se acercaron hasta el Campo de San Francisco para disfrutar del bollo durante el día grande de las fiestas de San Mateo. No había quien no mirase las aplicaciones móviles para saber si a la hora de la comida la lluvia daría una tregua al respetable. «Acabaremos comiendo el bollo en casa, no es lo mismo pero que le vamos a hacer», lamentó Isolina Suárez cuando comenzaron a caer las primeras gotas sobre las once de la mañana. «Nosotros es que venimos pronto para coger sitio pero parece que este año no vamos a tener problema porque como siga lloviendo, para casa que nos vamos».

Afortunadamente, los presagios de esta carbayona no se cumplieron. Tras un amago de lluvia, al mediodía comenzó a salir de nuevo el sol que, aunque intermitente, cortó de raíz cualquier atisbo de precipitación en el horizonte. «No nos podía fallar en el día de San Mateo», respiró tranquila la familia García-Moreno. Bollos en mano, tortillas, empanadas y hasta arroz con leche «casero», desplegaron toallas en el césped del Campo de San Francisco. «Venimos todos los años y este ni la amenaza de lluvia nos lo impidió», contó «orgulloso» Tino García.

Los hubo convencidos de que la lluvia no iba a aguar la jornada, aunque por si las moscas, llegaron preparados. La familia Moreda, por ejemplo, no olvidó colocar una funda de plástico bajo las mantas y toallas que sirvieron para acomodar el variado menú que se llevaron hasta las zonas ajardinadas del paseo del Bombé. «Venimos preparados. Traemos de todo porque hay una celiaca que no puede comer el bollo así que preparamos tortilla para ella», explicó Esther Rodríguez. No faltaron los bollos para el resto y no solo de chorizo. «Traemos de morcilla pero también empanadas y requexón para el postre».

No fallaron los incondicionales del bollo mateíno. El grupo de los Llanos, Fierro, Lobo, Álvarez y compañía (hasta once) cumplieron con la tradición de comer el bollo preñao bajo el olivo del Campo de San Francisco. «Venimos aquí desde hace cinco años», recalcó José Luis Fierro. Tan equipados estaban que no les faltó ni la gaita ni la bota de vino. «También traemos bollos, ensaladilla, tortilla y casadielles», apuntó Begoña Estébanez. «Por cierto, las tortillas las hicieron los hombres, les tenemos muy bien enseñados», comentó Isabel Pulido. Ella fue la encargada de elaborar las casadielles. Imposible resistirse a probar una. La lluvia que volvía a hacer acto de presencia no les desalentó en continuar con la comida festiva. «A nosotros no nos para la lluvia solo son cuatro gotas de nada», aseguró José Luis Fierro.

Quienes también han hecho del bollo de San Mateo una tradición, son Elena Gozález, Patricia Martínez y familia. «Venimos todos los años y también para el Martes de Campo», matizó Patricia Martínez.

Este año con «novato» incluido. Armando Soria se sumó a la comida. «Por motivos de trabajo no podía venir pero como este año cayó de sábado aquí estoy porque además las niñas consideran que esto es sagrado».

El día grande de San Mateo también dejó estampas como las protagonizadas por Noa Fernández, Martina Robledo y su hermana Elia. Tres asturianas que no quisieron perderse el bollo mateíno. «Ya salieron vestidas de asturianinas el día de las carrozas y como les gusta tanto quisieron repetir», explicó su tía. «Se me ocurrió a mí lo de venir disfrazadas», precisó Martina Robledo.

La Sociedad Ovetenses de festejos repartió en el día de ayer 4.000 bollos de chorizo con sus respectivas botellas de vino entre sus socios. Desde las diez de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Los hubo madrugadores, como Marino Arias y Elena Martínez. Llegaron pasadas las diez para cumplir con la tradición. «Somos socios de la SOF desde tiempos inmemoriables», aseguraron y como tal, no fallaron a la cita. El día de San Mateo no lo aguó ni la lluvia.