Bustamante, en las fiestas de San Mateo de Oviedo: «Cuando no me subo a un escenario no es por la lluvia, es porque no puedo»

Llovió, pero no importó. David Bustamante era una tormenta esperada con ganas. Ya antes de que comenzara, los accesos a la plaza de Ferroviarios se tuvieron que cerrar ante la afluencia de público, para reabrir cuando el cántabro salió a escena. Vanesa Vicente llegó a La Losa a las 2 de la tarde desde Logroño. Con Elisa Dosal y Mónica Gómez se apostraron en primera fila para ver a su ídolo. «Nos gusta desde que tenemos uso de razón», apuntaron. Estas fans se saben todas las canciones que toca durante esta gira, «hemos ido a más conciertos pero venimos con la misma ilusión que al primero».

«Hoy voy a casa ronca de tanto cantar», aseguró Carmen Azofra que con Margarita Pérez llegaron a las 16.30 horas. «Me gusta por la manera de ser y de cantar, es un cielo», apuntó Carmen Azofra, vecina de Oviedo. Hoy no comió ni el bollo, «lo importante hoy es Bustamante».

Un par de horas más tarde llegaron las cuñadas María Fernández y Nerea Cabrero. «Llegué a estar 12 horas para que Bustamante le firmara un disco», aseguró Clara Rodríguez, madre de María Fernández.

El esperado saltó a la palestra a las once de la noche, muy puntual. Antes las fans le llamaban al grito de «Bustamante» y desde la primera canción el público se entregó. El exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, uno de los pocos que sigue en pie tras dieciocho años, presentó ayer en Oviedo su último álbum 'Héroes en tiempos de guerra'.

Arrancó con 'Uno hecho de dos' e hizo bailar al público con una de sus canciones más conocidas. 'Cobarde'. «Vamos arriba Oviedo, no importa la lluvia ni el frio aquí nos mojamos todos», animó. La fiesta siguió con 'Algo casual' para continuar con 'Por haberte conocido'. «A ver si alguno se entera de que cuando no me subo a un escenario no es por la lluvia, es porque no puedo», recalcó en relación con la cancelación del domingo pasado.

Bustamante ofreció un concierto cargado de funk, bachata, música urbana, rock y baladas, pero hubo que esperar al final para disfrutar de 'Ya no puedo esperar', 'Dos hombres con un mismo destino' y 'Cerca de mi piel'.