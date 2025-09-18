«A caballo se nos ve antes y es más fácil entrar en una multitud que a pie»

Susana Neira Oviedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

El vermú en el paseo del Bombé lo protagonizaron este jueves un grupo de funcionarios de la Policía Nacional y seis caballos que han venido a 'pasar' San Mateo, a patrullar las calles y estar presentes en citas multitudinarias como la noche de los fuegos. Ayer, incluso descansado a la sombra del intenso calor bajo los árboles del Campo, captaron todas las miradas y cámaras de los curiosos.

Se trata de una representación de la Unidad de Caballería, que cumple 200 años al servicio del cuerpo. Su creación fue el 1 de septiembre de 1825 –apenas un año después de la creación de la Policía del Reino–, con la misión de evitar robos y tropelías. En este caso, recién llegados de Madrid, con viaje directo en un camión con aire acondicionado para refrescarlos, y tras una mañana de exhibiciones en el colegio público de Villafría y en la Residencia de Mayores del Naranco, pasarán estos días de fiesta para hacer funciones de prevención y visibilización. «Nosotros tenemos una visión muy amplia de toda la zona y luego el ciudadano también nos ve antes que a un policía de a pie. Si necesita ayuda es más fácil ver un caballo y se entra más rápido en una multitud que un policía que esté a pie», explicó David Martín, oficial de la Policía y jefe del Equipo operativo de Caballería.

Los seis caballos que han viajado a Oviedo son de pura raza española, hispano-frisona y uno de deporte español. Martín patrulla a lomos de 'Respenda', que tiene ahora ocho años. «Me la entregaron con cuatro y es una maravilla», elogió. Estos animales se desbravan y doman desde pequeños. «Desde potros se les va metiendo estímulos progresivamente». Los acostumbran al ruido, a las bengalas o los botes del humo para que puedan desarrollar su trabajo sin asustarse en partidos de fútbol, manifestaciones o conciertos. «Yo no he tenido movimientos muy complicados con ella, lo de más riesgo ha sido un partido de final de la Copa de la UEFA en Sevilla, un partido entre un equipo de Escocia y otro de Inglaterra, que había de más tensión», cuenta Martín sobre 'Respenda'.