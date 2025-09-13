Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:27 Comenta Compartir

El actor y director Sandro Cordero ofrece una mirada profunda y conmovedora sobre el ser humano con la obra 'Atra Bilis', con un enfoque muy particular en el universo femenino. Todo ello, bajo la pluma de una de las grandes figuras de nuestro teatro, Laila Ripoll. Será el día 17, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

–¿Cómo se logra esta mezcla y qué tipo de humor podemos esperar?

–La descripción inicial, la imagen de cuatro mujeres velando a un muerto en una noche de tormenta, con un gato muerto por ahí, sí, podría fácilmente evocarnos una atmósfera de novela gótica o incluso de terror psicológico. Sin embargo, lo genial de esta pieza es que, a poco que retuerces una situación que no es nada original —pensemos en los velatorios como crisol de emociones y tensiones—, de ahí surge inevitablemente la comedia. Estamos hablando de una comedia muy negra. Es un humor muy gamberro, que roza lo políticamente incorrecto, y hay instantes de tanta brutalidad que la risa se te congela un poco.

–¿Cree que el humor cala más?

–Creo que se llega más con el humor, sí. A ver, no es que se llegue más de forma absoluta, sino que para mí es un vehículo que me resulta más fácil de utilizar y de hacer que el público lo reciba. La comedia, desde mi punto de vista, es un resorte, un engranaje de relojería perfecto; es mucho más complejo de construir que el drama. En la comedia necesitas un sentido del ritmo, del tempo.

–Ya han tenido un preestreno o ensayo general, ¿cómo fue la recepción del público?

–Si te soy sincero, no me esperaba tanto. Uno siempre tiene expectativas, y no es que las tuviera bajas, porque sé que el espectáculo está muy bien, hemos logrado una producción muy sólida. Hemos trabajado con una metodología que a mí me gusta mucho: periodos de ensayos intensos, luego un parón para que las cosas «posen», y después otro periodo de ensayos. En ese sentido, lo hemos hecho de maravilla. Pero, de verdad, yo creía que la risa iba a entrar poco a poco, porque la atmósfera de la obra, inicialmente, es la de un velatorio nocturno, con tormenta... Es esperpéntico, sí, no es un realismo crudo. Y en el ensayo general que tuvimos en la Laboral, al que invitamos a unos cuantos amigos, alguien me comentó que el ambiente, los colores, la luz, eran como de película de terror, pero de esas de terror infantil, de Halloween. Eso es exactamente lo que se pretendía: que fuera terror, pero un terror con un toque lúdico. La gente entró a saco en la comedia.

–¿Qué inspiración ha tenido en esta obra de teatro?

–Es un crisol de referencias literarias. Tiene muchísimas referencias a Lorca, a 'La casa de Bernarda Alba'. Hay un momento en que incluso lo jugamos, lo evocamos directamente. También tiene ecos de 'Cinco horas con Mario', pero de otra forma, claro. Y hay muchas referencias a Valle-Inclán, al esperpento. Es que está escrita con muchísimas grandes literaturas en una. Yo no hice nada, yo siempre decía 'Pero ¡esto es una maravilla!'. A esta obra solo le faltan años para ser considerada una obra clásica contemporánea. A mí me lo dio a leer Cristina hace tiempo ya y dije: '¡Es una maravilla!'.Y no hizo falta convencer a nadie para coproducirla. Porque es una coproducción a tres compañías, precisamente para unir fuerzas.

–Estreno en San Mateo, ¿cómo está el teatro en Oviedo?

–Hay cultura en Oviedo. Aspiramos a la Capital Europea de la Cultura. Desde mi punto de vista, del arte escénico, está, para mí, excesivamente enfocada a la lírica, a la música. En Oviedo, la ciudad es una referencia a nivel de ópera, a nivel de zarzuela. Teatralmente creo que Oviedo debería hacer más esfuerzo. Yo creo que la oferta teatral debería ser bastante más amplia. No hay un Premio Jovellanos aquí... No estoy diciendo que Oviedo sea mucho peor culturalmente que Gijón, pero deberíamos crecer un poco la oferta y el apoyo institucional. ¿Cuántas compañías de teatro hay en Oviedo? Pues igual somos tres y somos muy pocas por lo que hay que hacer algo al respecto