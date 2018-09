«Al adquirir un compromiso estás condenado a caer en contradicciones» Nacho Vegas en un recital. / PATRICIA BREGÓN Nacho Vegas trae a Oviedo 'Violética', trabajo con el que renueva su voluntad de cantar desde la raíz «sin dejar de mirar hacia adelante» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 22 septiembre 2018, 02:04

Con versos de 'Mazúrquica Modérnica' -«me han preguntádico varias persónicas / si peligrósicas para las másicas / son las canciónicas agitadóricas»- contesta Nacho Vegas (Gijón, 1974), al ser preguntado por el título de su último álbum, 'Violética', con el que recupera la figura de la cantautora chilena Violeta Parra en un álbum coral y donde el leitmotiv de sus obsesiones y resituaciones se desparraman a lo largo de 18 temas. Lo presenta hoy, a las 23 horas, en la plaza de la Catedral.

-Es la primera vez que toca 'Violética' en Oviedo, en Asturias.

-El disco salió el 15 de junio. Hicimos cuatro presentaciones pero mi idea era que el primer concierto de la gira fuera en Asturias y con un precio popular. No pudo ser en Xixón este verano pero es en San Mateo y estoy encantado. La gente va a tener la oportunidad de verlo gratis en una ciudad donde tengo muchos amigos.

-¿En qué pone más énfasis, en la música o en las letras? En 'Bajo el puente de L'Ará' llega a reconocer mediante elipsis que no sabe lo que ocurre en el coche.

-Creo que una canción es un lenguaje en sí mismo. Creo que tiene sus propios códigos y límites que funciona con las dos cosas. Y para escribir hay que ser sintético, elíptico para contar una historia con claroscuros que evoque mediante una música y una letra que cobran vida cuando se juntan.

-¿Por qué huyen los músicos de las etiquetas?

-A lo mejor porque somos demasiado quejicas o porque tenemos miedo de que toda nuestra obra gire en torno a un único concepto. A veces da rabia cuando se cargan las tintas demasiado en algo y se deja fuera otra parte que crees importante.

-Más que etiquetar que le encadenen, entonces.

-Creo que la gente que me sigue aprecia la complejidad de mis discos y la variedad de los temas. Está en mano de los músicos huir de esas etiquetas y hacerlo demostrándolo en los conciertos.

- Incluye en este disco una canción a Aida de la Fuente, ¿mantiene sus convicciones?

-Cuando adquieres un compromiso estás condenado a caer en un montón de contradicciones. Los compromisos en tus relaciones, en tu trabajo o políticos son parte de lo mismo. Tienen el mismo fundamento y por eso están presentes en mi canciones.

-¿Ha seguido la trayectoria del Ayuntamiento tripartito?

-He estado más pendiente de lo que pasaba en Xixón, con ilusiones y desilusiones, encantos y desencantos. En Oviedo va a ser un año bastante entretenido. Veremos si las grandes ciudades son capaces de asumir una propuesta municipalista que es lo único que se ha revelado realmente transformador.

-Una jueza ha anulado el cambio de nombre de las calles franquistas.

- Con todo el respeto a la Ley de Memoria Histórica, creo que se utiliza como una especie de batalla simbólica. De alguna manera se hace para huir de ese rollo casposo de la derecha y con toda la razón del mundo. Pero son batallas en las que perdemos demasiado tiempo. Hay cosas más importantes.

-Las revoluciones tienen sus símbolos, canciones, Podemos o el 15-M trató de recuperar cantautores latinoamericanos y ahora llega 'Violética', ¿es una simbiosis?

-En este último ciclo desde el 15-M faltan himnos. No se ha vivido ese proceso porque lo que ha pasado no ha sido tan transformador como nos creíamos y se usan canciones intemporales. Yo ahora he estudiado sobre la vida de Violeta Parra sobre cómo consiguió combinar su compromiso con su desgarro.

- 'Violética', violencia, ética...

-Lo que cada uno quiera. Me han dicho varias interpretaciones. Quería hacer un guiño porque admiro de ella su capacidad para jugar con el leguaje.

-¿Los músicos españoles están mirando más a Latinoamérica?

-Es muy interesante. Solemos ir más que antes. Mi generación apenas iba. Yo tuve la suerte de hacerlo con Bunbury y para mí fue importante. Me permitió poder traer folclore muy rico. De hecho, la labor de Violeta Parra fue la de recuperar el folclore, trozos de canciones que se habían perdido y devolvérselas al pueblo. Nosotros tenemos a nuestra Violeta Parra en con (Xoxé) Ambás. Pero es una moneda con dos caras. Los que nos dedicamos al rock tenemos que fijarnos en las raíces pero nunca hay que dejar de mirar hacia adelante.