Nacho Vegas sube el telón

El cantautor asturiano Nacho Vegas cerró ayer los conciertos en la Plaza de la Catedral, a falta de que hoy se celebre la final del Festiamas. En el cartel le acomapañaban el extremeño Gecko Turner y el grupo de hip hop madrileño Natos y Waor.

La Catedral se llenó para escuchar a las 11 de la noche el último trabajo de Nacho Vegas, 'Violética', un doble LP que cuenta con dieciocho temas y que tiene tintes reivindicativos y de crítica social.

Con este concierto, el cantautor abre su nueva gira, tras cuatro años de parón musical. El gijonés salió a las tablas acompañado por su banda. El primer tema que tocó fue 'Corazón helado'. El cantante trajo consigo al coro Al altu la lleva, que lo acompañó en algunos temas. Le siguió 'La plaza de la soleda', 'Ideología' y 'Ciudad vampira'.

Los ovetenses disfrutaron de temas nuevos como 'Aida' dedicada a la militante comunista Aida Lafuente; 'Crímenes encantados', sobre los centros de internamiento de inmigranates; o 'Desborde'. El gijonés también interpretó éxitos conocidos por todos sus seguidores como 'Dry Martini', 'Como hacer crac', o 'Morir o matar'. El concierto lo cerró con 'El hombre que casi conoció a Michi Panero'.

El predecesor de Nacho Vegas en la penúltima noche mateína fue Gecko Turner que presentó su recopilatorio 'Soniquete'. Salió a las 21 horas tocando 'Little Sonny'. Le siguió 'Look out, kid'. En Oviedo estrenó 'Cortando bajito', un regalo para todos los asistentes. El segundo regalo fue la interpretación con la banda Nueva Orleans Kinfolk Brass Band, invitada por la Fundación Municopal de Cultura al Día de América en Asturias, que se subió al escenario a las 10 y cuarto de la noche 'Funky good time' con quienes finalizaron la actuación mezclando ritmos y estilos.

Los que cerraron la jornada festiva fue el grupo de rap español Natos y Waor. Los raperos presentaron su disco 'Cicatrices', ante decenas de fans que esperaban su actuación en primera fila desde antes de las 9 y que disfrutaron de otros estilos muy alejados al sus preferencias para no perder el sitio.