Omar Montes se alza como el plato fuerte de la noche en Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:05

La música sigue sonando en La Ería. Tras la 'resaca' de Tekila, cuatro mil quinientos jóvenes –la mayoría con edades comprendidas entre los 16 y 25 años– , tomaron el recinto para disfrutar de la música de Omar Montes.

Tras las actuaciones de Evando Moreira DJ y Rodrigo Fénix, que prepararon el ambiente con sus sets, le tocó el turno. Fue el primer plato fuerte de la noche. El artista de Carabanchel, que no dudó en mostrar que tenía la camiseta del Oviedo, saltó al escenario pasados veinte minutos de las nueve de la noche desatando la euforia colectiva. Los gritos y aplausos llenaron el recinto mientras ofrecía un concierto cargado de sus éxitos más conocidos, que el público coreó a viva voz. Su carisma y conexión con la audiencia fueron innegables, consolidando su posición como uno de los ídolos de la música urbana actual. Y hay quien tuvo más que suerte, como Daniela, una fan a quien invitó a subir al escenario.

No sólo. También mostró su lado más solidario cuando, junto a él, apareció en su silla de ruedas Javi, el pequeño de 8 años que padece el síndrome de Nedamss. Cantaron una canción y Montes se comprometió a apoyar la asociación El Ángel de Javi.

Entre el público, la ovetense Natalia Fernández, de 32 años, que tuvo que hacer «una hora de cola» y con la misión de disfrutar del concierto de Montes, que atesora a millones de fans.

Sofía y Carla, dos amigas de Gijón de 17 años, llegaron a La Ería a las tres de la tarde para no perderse nada y poder coger el mejor sitio. A las dos «nos gustan las canciones de Omar Montes, nos traen buenos recuerdos». Ayer era la primera vez que lo veían en un concierto.

Pero la fiesta no terminó ahí. Tras la arrolladora actuación del exboxeador, el escenario de la Ería se preparó para recibir a otro grande: Juan Magán. El «rey del electrolatino» no tardó en hacer vibrar a la multitud con sus ritmos contagiosos y sus mezclas que invitan al baile.

Hoy cogerá el relevo Mikel Izal, a las 22.30 horas. Media hora antes, desde el cercano Montecerrao, brillarán los fuegos artificiales.

