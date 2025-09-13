Un San Mateo en Oviedo para los más pequeños

Rafael Francés Oviedo Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:35 Comenta Compartir

Si los mayores utilizaron la mañana de este sábado para solazarse y tomar algo en el paseo del Bombé de Oviedo, los más pequeños no fueron menos y, junto con sus padres, disfrutaron como lo que son de las múltiples actividades que el programa festivo de San Mateo les ofrece.

Juegos tradicionales, caballitos manuales o talleres creativos jalonaban varias partes del Campo San Francisco y seguirán durante todas las fiestas para disfrutar. Desde luego este sábado los niños disfrutaron de lo lindo subidos en un tiovivo de madera accionado a manivela por los brazos fuertes de su creador. Los niños parecían protagonistas de otros tiempos ya pasados, hasta alguien aseguraba que los pequeños en el tiovivo se asemejaban a una de las más famosas secuencias de 'Mary Poppins'.

Los paseos del Campo San Francisco parecían como una gran carrera, y entre la luz del sol y las sombras de los árboles, los menores deambulaban de acá para allá trayendo de cabeza a sus padres e intentando subirse a todo lo que se podía subir, disfrutando de juegos tradicionales de madera o subiéndose a un simulador de coches de carreras que hizo furor entre los más pequeños, aunque en honor a la verdad habría que decir que causó más furor entre los padres que entre los hijos.