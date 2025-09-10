El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Martínez, líder de Ilegales. R. R.

Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo

Su vocalista y líder, Jorge Martínez, ha tenido que ser intervenido por motivos de salud

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:23

Ilegales ha tenido que cancelar su concierto previsto para este domingo, día 14, en el recinto de La Ería durante las fiestas de San Mateo de Oviedo. La banda trasladó en un comunicado los motivos y sus disculpas: «Hace unos días nos vimos obligados a suspender un concierto por motivos de salud de Jorge Martínez , vocalista y líder; en esta ocasión, Jorge ha tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica que le impedirá estar disponible para la cita de este domingo».

Le trasladan su cariño y agradecen a los seguidores su comprensión.

