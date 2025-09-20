Mikel Izal encuentra su paraíso en Oviedo

Susana Neira Oviedo Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:40 Comenta Compartir

Mikel Izal cumplió, estuvo a la altura y atrajo a más de 3.000 fans a La Ería, donde encontró su particular paraíso y a alguna chica de verde que no faltó a la cita. Cumplió en una noche señalada, la víspera del día grande de San Mateo poco después de que los fuegos artificiales se dibujaran en el cielo ovetense.

El de Pamplona, con su carrera en solitario desde 2022, no defraudó. Con su gira 'El miedo y el paraíso' –que no terminará hasta 2026– está cosechando éxitos y en Oviedo no fue menos. A las 22.46 horas, saltó al escenario, entre aplausos, con 'El miedo'. Vestido con una camisa de manga corta y unos pantalones negros, saludó: «Buenas noches, Oviedo. Es un placer estar en las fiestas de San Mateo. Espero estar a la altura». Y lo estuvo.

'La gula' fue su segundo tema. El público, desde un primer momento, estaba animadísimo, aplaudiendo, cantando... Con un buen sonido, llegó 'La increíble historia del hombre que quería volar solo pero no sabía cómo'.

El cantante y compositor con alma de ingeniero, o más bien viceversa, se mantuvo durante todo el tiempo muy cercano al público de La Ería. «Es una ocasión especial cuando me invitan al norte». Y, continuó, «es un honor cuando me invitan a vuestra ciudad y vuestras fiestas. ¡Puxa Asturias y puxa Oviedo!», se lanzó.

Desde la disolución del grupo –referente en España del pop independiente con discos como 'Autoterapia' o 'Copacabana'–, Mikel Izal no ha dejado de cosechar éxitos en solitario, porque él mismo llena el escenario, como quedó demostrado en Oviedo, y con nuevas sonoridades, pero sin distanciarse del todo de IZAL ni de Mikel. Y tiene paraíso para rato. Y aplausos. Esta noche, en el San Mateo de Oviedo, mañana en el de Logroño. Suma y sigue.

Como seguirá sumando el recinto de La Ería que hoy domingo, como colofón, vivirá el Corazonadas Fest. Chanel, Chiara, Vicco y Lennis Rodríguez serán los encargados de la despedida. Desde las 18.45 horas.