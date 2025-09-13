San Mateo llena las calles y terrazas de Oviedo en su primer fin de semana

Rafael Francés Oviedo Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Oviedo se desliza por su semana grande con reactores en los pies. Las casetas, las calles y las actividades han recibido durante el viernes y el sábado una respuesta clamorosa de gente con ganas de divertirse y muchedumbres en las tres zonas principales de la 'movida' de San Mateo. Así, la Catedral, Porlier y el Bombé han mostrado una cara muy distinta a la noche desangelada del pregón donde la lluvia desmoronó el principio de la fiesta y puso sobre los festejos unos nubarrones, más allá de los meteorológicos.

Durante toda la mañana de este sábado, por ejemplo, el paseo del Bombé y, en general el Campo San Francisco, fueron un hervidero de gente que a partir de la una de la tarde más o menos se puso a disfrutar de la soleada mañana con la firme esperanza de llegar enteros al concierto de Europe en la carpa de La Ería. De todas formas en las conversaciones de los grupos en las mesas de terraza no todo eran parabienes para las fiestas, muchas personas que la noche anterior se habían acercado al concierto tributo de Hombres G, Estopa y Shakira mostraron su desacuerdo con lo que definieron como «precios abusivos» en la carpa. Así, explicaron que «no se puede cobrar 5,50 euros por una cerveza y quedarse tan tranquilos, el Ayuntamiento algo tendrá que hacer con esos precios y no sabemos cómo los permite».

Pero más allá del malestar generalizado con los precios de las bebidas en La Ería, este sábado ha sido de disfrute, de reencuentro entre amigos, y de muchos grupos de personas alrededor de una mesa con algo de beber y mucho que contar. En una mesa y muy disfrutonas estaban María Ignacia Iturmendi, con su madre María Ignacia González Quirós, y dos amigas Dori Buey y Teresa Tartiere. Haciendo gala de un fino humor y mucha ironía y aunque jóvenes, ya con cierta edad, no todas, explicaban que «están bien las fiestas aunque para nuestra edad son demasiado tranquilas; igual queríamos más lío».

Natalia Villa, Eva Iglesias, Carla Barry, Víctor Mencía, Paula González y LauraSánchez durante su 'vermuteo'. Juan Carlos Román Raquel Astorgano, Patricia Tresguerres, Inés Rodríguez, Paloma Suárez, María Mendoza, CarlaVázquez, Íñigo Altube, Óscar Villaldea y Emma Gil. Juan Carlos Román Pilar Fernández, MaríaFernández, Pelayo González de Lena,Reyes Luengo, José Bermejo, Inés Fernández,Miguel Vigil, Miguel Argüelles, María Iglesias, Pelayo Lesmes y Aída Cases tomando unas cervezas tras el simulacro de examen de MIR. Juan Carlos Román Juan Carlos Román 1 /

Un poco más allá, en pleno meollo del vermú mañanero, ya en el paseo del Bombé Natalia Villa, Eva Iglesias, Carla Barry, Víctor Mencía, Paula González y Laura Sánchez, todas ellas animadas y encantadoras, explicaban que «venimos todos los años al Bombé porque el Bombé es sagrado. Hacemos una comida de amigas y vendremos los fines de semana porque durante la semana hay que trabajar aunque alguna noche también caerá». Y añadían: «Este año las fiesta prometen aunque la verdad es que siempre prometen y nunca defraudan».

En la caseta de enfrente Raquel Astorgano, Patricia Tresguerres, Inés Rodríguez, Paloma Suárez, María Mendoza, Carla Vázquez, Íñigo Altube, Óscar Villaldea y Emma Gil –esta última celebraba su cumpleaños orgullosa con un bonito ramo de flores como obsequio no se sabe si de sus amigos o de un novio–, se tomaban algo con calma y paz en medio del alboroto propio de unas fiestas en la que los decibelios han tomado las calles. «Estamos de 'vermuteo' y tranquilidad, ahora toca ir a comer». Buen rollo aunque también críticas con «disparidad de criterios», pues algunos de los presentes no veían problemas en las fiestas pero a otros de los miembros del grupo eran críticos con las fiestas: «Los conciertos de La Ería son muy caros y las cervezas carísimas, que estuvimos allí y los precios eran altísimos. Así que mejores conciertos, más baratos y la bebida menos cara»..

Ya casi al principio del paseo del Bombé un grupo de estudiantes de MIR como Pilar Fernández, María Fernández, Pelayo González de Lena, Reyes Luengo, José Bermejo, Inés Fernández, Miguel Vigil, Miguel Argüelles, Marina Iglesias, Pelayo Lesmes y Aída Casas se acercaron a las casetas «para celebrar que por la mañana hemos tenido un simulacro de examen y hoy ya toca disfrutar de las fiestas hasta el lunes por la mañana». Uno de los miembros del grupo, Miguel Vigil, se vino arriba y explicó que «este San Mateo creo que es peor que otros años». La declaración recibió un sonoro abucheo por parte de sus compañeros. La ciudad cerró su tercer día de fiestas con el protagonismo del sol que echó a la gente a la calle.