Una familia de Ecuador, en primera fila para ver el desfile. Mario Rojas
Desfile del Día de América

«Tenía que venir a ver esta fiesta donde se honra a América»

Familias y amigos se agolparon en Uría para ver desfilar a los suyos en un ambiente de gran riqueza cultural

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:26

Un arcoíris de banderas y trajes típicos bañaba la calle Uría durante el desfile del Día de América, reflejando la diversidad y riqueza cultural. La comunidad colombiana se hacía notar con fuerza. Rafael Restrepo, el pequeño Marcelo de cuatro años, Lina Criollo y Ana Posada, para quien era su primera vez, esperaban ansiosos que pasaran sus compatriotas. «Vengo con mi familia, y es mi primera vez viendo el desfile», compartió con los ojos brillantes de emoción. «Me dijeron que tenía que venir a ver esta gran fiesta donde se honra a América». Acertó. Cerca, Liliana Cano, en primera fila, sostenía a su pequeña Victoria, que lucía el vibrante traje típico de Colombia.

Procedentes de Ecuador, Henry Torres y la pequeña Aitana, arropada por toda su familia, no dudaron en unirse a la celebración. «Venimos a ver a mis hijas mayores, que van a desfilar y bailar con el traje regional típico de Ecuador», explicaba Torres, señalando con orgullo el desfile, en plenas fiestas de San Mateo.

El desfile del Día de América llega en un año especial, como lo demostraba una marea de camisetas azules del Real Oviedo. Martín, Sergio, Pelayo y Claudia, entre el público, estaban unidos por el fervor oviedista. «No es mi primera vez viendo las carrozas, pero sí con la camiseta del Real Oviedo», comentaba el pequeño Sergio, de 10 años.

Pero la marea de gente no solo vestía los colores del equipo local y el toque asturiano no podía faltar. La familia de Valdesoto, formada por Luis Riol, María Jesús Álvarez y su nieta Vega, se sentía especialmente orgullosa en esta ocasión, y no era para menos: «Somos Pueblo Ejemplar, así que este año venimos con más orgullo a ver la carroza». Marina, Paula y Vega lucieron, por su parte, el de llanisca, que «no podía faltar». Lo más importante del día, todos unidos, todos juntos.

